Elizabeth Hernández

Diez toneladas de frutas y verduras fueron al desecho de basura de la Central de Abastos de Pachuca, la semana pasada, después de tres semanas de disminución de ventas provocadas por el desabasto de gasolina que se presentó en Hidalgo.

Así lo indicó Francisco Rodríguez Pérez, secretario General de Central de Abastos, quien también expresó que, para que no hubiera tantas pérdidas, se remataron los precios de productos hasta 50 por ciento.

"La situación aún no se regulariza en la Central de Abastos, a pesar de que ya se controló el abasto de gasolina en la ciudad, pero no así en los municipios, por lo que las ventas han disminuido 40 por ciento en todo lo que va de enero, porque los foráneos son los que no vienen a consumir".

"Y sí, hubo que tirar frutas y verduras hace una semana, más o menos 10 toneladas, nada comparado con lo que se tiró en la Ciudad de México, que allá son tráileres los que llegan para abastecer la central", señaló Rodríguez Pérez.





Incrementa 10% precio de frutas y verduras

Así también continúan las altas y bajas de productos como el jitomate, mismo que a variado su precio desde 8 pesos hasta 25 el kilo.

"El jitomate es el que anda inestable porque sube y baja, pero sí se han presentado elevaciones de 10 por ciento en el precio de frutas y verduras, que no es mucho".

"La manzana mexicana es la que ha subido hasta 25 por ciento, y en mayoreo está entre los 28 y 32 pesos, y por kilo de entre 35 a 40 pesos, pero la de importación se puede hallar de entre 55 a 60 pesos el kilo", expresó el también comerciante del lugar.

Otros productos que han aumentado su precio es el tomate con cáscara como el chile jalapeño que estuvo entre 10 y 15 pesos, ahora se halla hasta en 35, pero disminuyó de forma considerable el precio del chile serrano que llegó hasta los 100 pesos la semana ante pasada, y ahora se encuentra en 50 pesos.

"Esperemos que todo se regularice la próxima semana y que continúe la vida comercial de la Central de Abastos como siempre, muy movida", expresó el secretario.

Martín Téllez, comerciante de frutas en el lugar, señala que enero ha sido un mes complicado para ellos, pero esperan que pronto se regularice la situación.

"Desde finales de 2018 la hemos padecido y este enero ya no sabemos si es por la cuesta de enero, por la escasez de gasolina o por la economía en general, pero casi no se vende", expresó.

De la misma manera, Claudia López, quien manifestó que "sigue baja la venta, pero esperemos que pronto se componga la situación ahora que se ha regularizado el abasto de gasolina en Pachuca", dijo.