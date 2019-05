Daniela García

Por poco más de un mes, Cemex estará llevando a cabo un curso con empresas y fundaciones de Latinoamérica en Monterrey, que busca apoyar la información para mejorar las decisiones de inversión social, y optimizar el diseño y evaluación de programas sociales empresariales en Latinoamérica.

La cementera dio a conocer que este proyecto es parte de las acciones que promueven desde el inicio de este año, tras firmar una alianza con Emerging Market Sustainability Dialogues; el proyecto global de la GIZ; la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible; la CAF; el Banco de Desarrollo de América Latina, Innovación AL y The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Latin America and the Caribbean.

La intención es crear áreas de responsabilidad social de los participantes y aquellas relacionadas con la agenda de desarrollo sostenible, así como usar y producir evidencia para evaluar los impactos y mejorar los efectos de las inversiones sociales. No se pretende capacitar a los participantes en estadística, de acuerdo a la cementera, sino ayudarles a usar evidencia existente y fortalecer el proceso de crear programas con diseños de calidad que permitan evaluaciones adicionales.

El curso, que se lleva a cabo en Monterrey, cuenta con la participación de empresas y fundaciones seleccionadas a través de una convocatoria, y en él se discutirán temas como evaluaciones de impacto para la toma de decisiones, diseño de evaluación de impacto experimental, levantamiento de datos, aspectos operativos y evaluación de principio a fin, entre otros.

“A la fecha, el proyecto ha tenido buena recepción por las empresas de la región, y CEMEX seguirá impulsando iniciativas como estas para apoyar a todas las personas, instituciones o asociaciones que tienen un interés por aprender a cómo mejorar su impacto social”, aseguró Cemex.

