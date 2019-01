Elsa Martha Gutiérrez

La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) reportó que las ventas cayeron en un 50 por ciento, lo que significa una afectación de 400 millones para 3 mil comerciantes en 23 días de desabasto de gasolina en Jalisco.



Sin embargo, falta evaluar los inventarios en cada uno de las bodegas.



La afluencia de compradores también ha caído en un 50 por ciento, tanto de mayoreo como de menudeo, aseguró el presidente del organismo, Salvador Hernández Navarro.



Al Mercado de Abastos acuden a diario 60 mil personas. Ahora ni las amas de casa van. De 10, solo acuden cinco, principalmente de las inmediaciones y que no les representa mayor problema trasladarse al mercado.

“Hay ausencia de clientes de menudeo y de medio mayoreo; incremento en los inventarios de bodegas del mercado de abastos; riesgo de generar mermas de productos perecederos generando también pérdidas; frenar la derrama económica de manera general en sectores complementarios al alimenticio como restaurantes, centros comerciales”, expuso en rueda de prensa.





Aseveró que hay abasto de alimentos suficientes y que los precios de los productos se han mantenido, a excepción de la cebolla y otros “tres productos”.

Salvador Hernández Navarro denunció que el diesel comenzó a escasear en municipios de varias regiones de Jalisco y en la zona aledaña a la central de abastos tapatía.

“Clientes que te venían tres o cuatro veces a la semana; vienen dos o una, obviamente no se podía percibir porque si vienen 15 clientes de Tapalpa o Ciudad Guzmán, ellos mismos solventaban el tema de la gasolina al venirse tres en un solo vehículo las compras, pero de repente dejan de venir dices caray; o los que llegan, cargan menos y por ende impacta y empieza a preocupar”.







Ante esta crisis, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos pide un plan de contingencia para garantizar el abasto de combustibles a los camiones de carga que distribuyen alimentos.



“De no llegar a una solución contundente para la ciudadanía resultará en poco tiempo en una verdadera crisis alimentaria que estamos a tiempo de tener antes de que afecte a los sectores primarios. No permitamos que esta situación llegué al campo, a los productores, agravando aún más el problema que estamos enfrentando”, advirtió.



Según explicó, la estrategia debe incluir a toda la cadena de distribución de alimentos.



El presidente de la UCMA también reveló que no fue invitado al pronunciamiento que hizo la iniciativa privada de Jalisco sobre afectaciones, pese a que son de los más afectados.





