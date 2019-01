Advierte FMI sobre escenario de incertidumbre en México

Silvia Rodríguez y Agencia Notimex

Aunque los mercados globales tienen una percepción favorable sobre los objetivos fiscales, presupuesto y la conducción de los principales indicadores macroeconómicos del país, persiste la incertidumbre por las políticas públicas del nuevo gobierno, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que señaló que el control del robo de combustible debe tener el menor impacto económico posible.



“En México hay mayor incertidumbre sobre el impacto que las nuevas políticas, sobre todo en sectores específicos, puedan tener en el crecimiento”, dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.



En el blog Diálogo a Fondo, explicó que la interrupción del proyecto de construcción de un aeropuerto y cierto retroceso en algunas reformas de los sectores de energía y educación potenciaron la incertidumbre respecto a las políticas económicas del país.



En videoconferencia para presentar las Perspectivas Económicas para las Américas, Werner respaldó las acciones para contener el robo de combustibles, estimado en 3 mil millones de dólares anuales, al tener un impacto importante en las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, por ende, en las finanzas públicas, y afectar los precios relativos.



Sin embargo, aclaró que el FMI no tiene los elementos técnicos para determinar cuáles son las medidas específicas que se deben implementar para ser exitoso, lo que implica eliminar el robo con el menor efecto en la economía.



“El objetivo es el correcto, el foco en este tema es muy importante y lo vemos con buenos ojos, el cómo es un tema donde nosotros no tenemos la capacidad para opinar y en la medida del diseño de esta estrategia del robo de combustibles, creemos que, obviamente, también hay que enfocarse en los efectos colaterales sobre el resto de la economía y tratar de minimizarlos”, puntualizó el directivo.



El FMI revisó el lunes pasado sus perspectivas de crecimiento para México y para 2019 las redujo de 2.3 estimado a 2.1 por ciento, mientras que para 2020 estima un nivel de 2.2 por ciento.



No obstante, Werner indicó que la confianza de las empresas en México puede verse socavada si se expande el rol del sector público en la economía, si se deteriora la posición fiscal o si surgen dificultades con respecto al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá



Para América Latina y el Caribe, el organismo internacional estima un crecimiento de 2 por ciento en 2019 y 2.5 por ciento en 2020, esta aceleración se espera por una mayor dinamismo en la actividad económica de Brasil y una contracción menos pronunciada en Argentina en 2019 con un posterior crecimiento.



CEPAL ES OPTIMISTA



La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, expresó en el Foro de Davos su “optimismo” sobre la marcha de la economía mexicana durante este año, en el que estimó que será impulsada fundamentalmente por el consumo.



“Nosotros tenemos en nuestras previsiones para este año que México crecerá 2.1 por ciento todavía. Vamos a revisar en abril todas las cifras, pero seguimos siendo optimistas”, declaró Bárcena durante la jornada de clausura de la 49 edición del Foro Económico Mundial.



Y ADEMÁS



PRESIÓN COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA

Para el FMI, Latinoamérica se puede ver perjudicada si las condiciones financieras globales se endurecen más, lo que incluye aumentos repentinos de la volatilidad financiera mundial, un incremento en las tasas de interés de EU y una apreciación del dólar. Además, un incremento de la volatilidad en los mercados mundiales puede generar una reducción de los flujos de capitales hacia la zona, lo que puede impactar negativamente en el potencial de inversiones.