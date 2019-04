Trump amaga a México, pero corta ayuda a Centroamérica

Agencias

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con cerrar la frontera la próxima semana si no detiene a los migrantes, el Departamento de Estado anunció que suspenderá la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos como el Triángulo Norte de Centroamérica.

“A pedido del secretario de Estado (Mike Pompeo), estamos ejecutando la orden del presidente y finalizando los programas de asistencia extranjera FY (año fiscal) 2017 y 2018 para el Triángulo del Norte”, dio a conocer un portavoz.

En el comunicado no dio detalles de los tiempos, pero señaló que “involucrará al Congreso en el proceso”, lo que significa que necesitará la aprobación de los legisladores para terminar con el financiamiento.

Trump afirmó el pasado viernes en Florida que los países han “establecido” caravanas de migrantes para su ingreso a EU, luego de que una ola de solicitantes de asilo de los tres países intenta entrar por la frontera sur.

“Les estábamos dando 500 millones de dólares. Les estábamos pagando enormes cantidades de dinero y ya no les estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros”, expresó.

En un comunicado divulgado horas más tarde, la cancillería de Honduras instó a los gobiernos de El Salvador y Guatemala a evaluar las iniciativas que han sido lanzadas como parte del plan regional.

Mientras que el senador de Nueva Jersey, Bob Menendez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, calificó la orden de Trump de “anuncio temerario” e instó al Congreso a rechazarlo.

“La asistencia extranjera de EU no es caridad; promueve nuestros intereses estratégicos y financia iniciativas que protegen a los ciudadanos estadunidenses”, dijo en un comunicado.

En los últimos dos años, Estados Unidos asignó mil 300 millones de dólares a América Central como parte de la asistencia oficial para el desarrollo, la mayor parte a estos tres países.

En diciembre, Washington y México se comprometieron a invertir en el Triángulo del Norte y en el sur del territorio mexicano para frenar el flujo de migrantes.

Asimismo, autoridades fronterizas de EU pretenden aumentar en más de cuatro veces la cantidad de solicitantes de asilo que devuelven a diario a México, dio a conocer un funcionario de Washington.

Su objetivo es aliviar un sistema de inmigración que está abrumado, ya que cientos de agentes que suelen inspeccionar la carga y los vehículos en los puertos de entrada fueron reasignados para ayudar a manejar a los migrantes.

“NO ACEPTARÁN MÁS ILEGALES”

El mandatario estadunidense también publicó en su cuenta de Twitter que México debe usar sus “muy fuertes leyes de inmigración” para detener a los miles de indocumentados que intentan ingresar a su país.

Aseguró que sus aéreas de detención están saturadas y que no pueden recibir “más ilegales”, por lo que cerrará la frontera a fin de ayudar a parar “el flujo de drogas”.

“México debe usar sus muy fuertes leyes de inmigración para detener a los miles de personas que intentan entrar en EU. Nuestras áreas de detención están maximizadas y no tomaremos más ilegales. ¡El siguiente paso es cerrar la frontera! ¡Esto también nos ayudará a detener el flujo de drogas de México!”, publicó.

En tanto, la primera caravana migrante de centroamericanos y del Caribe sigue a la espera de que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) le otorgue la visa humanitaria en un refugio del municipio de Mapastepec; este grupo es de 2 mil 500 personas, entre las que hay unos 800 menores.

Mientras que la segunda caravana, de mayoría cubana, llegó al municipio de Villa Comaltitlán, a unos 30 kilómetros de Mapastepec. Se espera que para mañana se unan los dos grupos para sumar cerca de 3 mil 500 individuos en busca de llegar a EU.

SALE DÉCIMO GRUPO

Pese a las advertencias de Trump, al menos 90 salvadoreños salieron ayer en una nueva caravana rumbo a Estados Unidos; se trata de la décima que sale del empobrecido país centroamericano desde octubre de 2018.

Cifras de la Dirección General de Migración indican que más de 3 mil salvadoreños se han unido a los diferentes grupos para huir de la pobreza y la violencia de las pandillas, principalmente.

La secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kirstjen Nielsen, y los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, acordaron esta semana realizar operaciones policiales conjuntas para combatir a las organizaciones criminales y la migración irregular.

Y ADEMÁS

… Y AMLO QUIERE VENDERLE EL TP01

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su invitación a Donald Trump para que “le eche un ojito” al avión presidencial, “a ver si le gusta y se lo vendemos, porque subirme a ese avión sería ofender a México”.

PLANTEAN NOTA PARA EL CONGRESO DE EU

El senador Ricardo Monreal planteó enviar una nota diplomática al Congreso de EU para evitar la separación de los países por las actitudes xenófobas de Donald Trump, quien, previó, endurecerá su actitud en busca de la reelección.

OSORIO CHONG CRITICA DÉBIL POSTURA

“¿NO QUE NO DEJARÍAN QUE NOS INSULTARAN?”

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, criticó la postura del gobierno federal ante las amenazas de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que es muy fácil andar de diseñador de campañas y no entender que la realidad es otra.

“Estamos pegados, tenemos que encontrar soluciones, no enfrentamientos, y tenemos que hablar con más seriedad; por cierto, ¿quihúbole?, ¿no que no dejarían que nos insultaran y nos agredieran? Es bien fácil andar de diseñador de campañas y no entender que la realidad es otra”, dijo.

En su participación en el foro “Escuela de Políticos”, insistió en que no se debe buscar una confrontación, porque se cuenta con un lazo comercial de 5 millones de empleos. No obstante, ofreció que el bloque opositor en el Senado acompañará al presidente López Obrador si decide manifestar una postura “fuerte” contra el republicano.

Con información de: Abraham Jiménez y Silvia Arellano.