Pláticas secretas permitieron coalición anti-Maduro

Agencia AP , Joshua Goodman, Luis Alonso Lugo y Rob Gillies

La coalición de gobiernos latinoamericanos que se unió a Estados Unidos para reconocer rápidamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se consolidó durante semanas de diplomacia secreta que incluyeron mensajes soterrados a activistas bajo constante vigilancia y un viaje de alto riesgo al extranjero emprendido por el líder opositor que reta al mandatario venezolano Nicolás Maduro, dijeron varios protagonistas.



A mediados de diciembre, Guaidó viajó discretamente a Washington, Colombia y Brasil para conversar con funcionarios sobre la estrategia opositora de convocar manifestaciones masivas en torno a la asunción al poder en su segundo mandato de Maduro, el pasado 10 de enero, pese a la condena internacional, dijo el ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma, un aliado opositor actualmente exiliado en España.



Guaidó salió de Venezuela por tierra hacia Colombia con la finalidad de no atraer la atención de funcionarios migratorios que en ocasiones acosan a dirigentes opositores en los aeropuertos y le impiden viajar al extranjero, dijo otro líder opositor que solicitó el anonimato por medidas de seguridad.



La construcción de consenso en una fragmentada coalición antigubernamental fue cuesta arriba. La oposición lleva años dividida no solo por protagonismo y estrategia, sino también por una represión gubernamental que envió a varios líderes al exilio, por lo que las reuniones en persona eran imposibles.



Otros en Venezuela estaban bajo vigilancia estricta de los organismos de inteligencia y todos temían cometer algún error que alertara al gobierno.



Sesiones prolongadas enviando mensajes de texto se convirtieron en algo normal, dijo el dirigente opositor. Un funcionario estadunidense aseveró que se usaron intermediarios para enviar mensajes a Leopoldo López, influyente líder de la posición y mentor político de Guaidó que permanece bajo arresto domiciliario desde su intento fallido de encabezar un movimiento contra Maduro en 2014. El diplomático estadunidense también solicito el anonimato.



Pese a que durante una reunión celebrada en diciembre en Bogotá, Guaidó les contó su plan de nombrarse presidente interino durante una manifestación a convocar el 23 de enero – aniversario del derrocamiento de una dictadura militar en 1958 en Venezuela – el suspenso duró hasta horas antes de que se proclamara, confirmó un diplomático latinoamericano del Grupo de Lima de forma anónima.



Algunas facciones moderadas quedaron rezagadas o preferían moverse más despacio, temerosas de que una jugada audaz provocara un nuevo fracaso a la oposición. Al final, las diferencias se reconciliaron sin que surgieran a la luz pública.



“Esta es la primera vez en al menos cinco años que la oposición ha mostrado la capacidad de aglutinarse de una manera importante”, añadió un alto funcionario canadiense que pidió mantener su nombre en reserva.



La decisión de confrontar directamente a Maduro solo fue posible gracias al sólido apoyo del gobierno de Donald Trump, que encabezó a un grupo de 11 países latinoamericanos conservadores al reconocer a Guaidó.



No fue una tarea fácil, debido a la desconfianza que EU despierta en América Latina tras las intervenciones militares estadunidenses durante la Guerra Fría. La política frontal generó apoyo bipartidista: dos senadores demócratas de alto rango como Bob Menéndez y Dick Durbin expresaron su apoyo.



El momento clave fue cuando Trump dijo en agosto de 2017 desde su campo de golf en Nueva Jersey que la "opción militar" estaba sobre la mesa para responder a la crisis venezolana.



Al mes siguiente, Trump criticó a Maduro durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y consultó con asistentes y líderes latinoamericanos sobre la posibilidad de una invasión militar.