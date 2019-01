Guaidó ‘batea’ el diálogo propuesto por Maduro

Agencias

Ante cientos de seguidores en la plaza central de Chacao, Caracas, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana (AN), de mayoría opositora, aseguró que no se prestará para un “falso diálogo”, al referirse a iniciativas planteadas por México y Uruguay.



“La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (...) Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa'falso diálogo aquí nadie se presta”, advirtió Guaidó en su primera aparición pública desde que se proclamó presidente interno de Venezuela el pasado miércoles.



En un acto previo, el mandatario chavista, Nicolás Maduro, había declarado estar dispuesto a reunirse con Guaidó. “Estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho Guaidó, voy”, aseguro Maduro en una rueda de prensa realizada ayer en el Palacio de Miraflores.



México está dispuesto a ser mediador en la solución del conflicto de Venezuela si las dos partes así lo solicitan pues “no estamos a favor o en contra de nadie; deseamos una solución pacífica”, dijo por la mañana de ayer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.



También, el líder de la oposición aseguró ayer que la embajada de EU en Caracas seguirá abierta y pidió a funcionarios consulares venezolanos permanecer en ese país, desafiando la decisión de Maduro, quien el pasado miércoles cortó relaciones con Washington.



“Le decimos a esos funcionarios de la embajada americana: ustedes se pueden quedar en este país, que es una orden de este cuerpo, que es una orden del ejercicio de nuestra competencia”, dijo Guaidó.



El jefe legislativo, de 35 años, convocó a una “gran movilización” la próxima semana tras las multitudinarias marchas opositoras y oficialistas del miércoles, durante las cuales 26 personas murieron y unas 350 fueron detenidas.



En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer medidas de protección a favor de Guaidó, por considerar que su integridad física corre peligro “en un contexto de gran algidez política”. La CIDH solicitó a la instituciones venezolanas que protejan los derechos de Guaidó, “la figura más visible de oposición”, y a su familia.



SEGUIRÁ VENDIENDO CRUDO A EU



Venezuela seguirá vendiendo petróleo a EU, adonde va un tercio de su producción, dijo ayer el mandatario chavista, al aclarar que su decisión de romper relaciones se limita al ámbito diplomático.



“Nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender (...), si nos compran petróleo, venderemos petróleo”, aseveró el líder socialista.



Maduro sostuvo que su determinación se circunscribe a las “relaciones políticas y diplomáticas”, y que Venezuela buscará otros mercados en caso de que EU decida suspender las importaciones.



“Si no nos compran papa, ni cebolla, ni pollos, ni petróleo lo venderemos en otro lado. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá y creciendo en nuestra producción como estamos estimando”, subrayó Maduro.



Y ADEMÁS



POMPEO ENVÍA HALCÓN A VENEZUELA

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, presionará a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pompeo dijo que “trabajará” con México y Uruguay para que reconozcan a Guaidó como el presidente “legítimo” del país sudamericano. También nombró a Elliot Abrams como emisario para “restaurar la democracia de Venezuela”. Abrams se declaró culpable en el escándalo de Irán-Contra, la operación mediante la cual el gobierno del ex mandatario de EU, Ronald Reagan, financió en secreto a las fuerzas contrarias al gobierno sandinista en Nicaragua mediante la venta de armas a Irán.



Con información de Jannet López Ponce.