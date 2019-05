Una explosión ocurrida este viernes en calles de Lyon, Francia, dejó un saldo de al menos ocho heridos, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la prefectura de la región de Auvergne-Rhône-Alpes y Rhône, las personas afectadas por el estallido presentan heridas leves, por lo que ninguno de ellos está en peligro de muerte; asimismo, detalló que el fiscal francés se trasladó al lugar.

En tanto que Emmanuel Macron, presidente de Francia, recalcó que no hubo víctimas mortales en la explosión de Lyon, a quienes les envió sus mejores deseos.

"Hubo un ataque en Lyon (...) no me corresponde hacer un balance, pero a priori, en estos momentos, no hay víctimas [mortales]. Hay heridos, y evidentemente quiero transmitirles mis simpatías, así como a sus familias", dijo.