Salcedo y Dueñas se perderán ida de la Final ante León

Agencia Notimex

Los Tigres tendrán una sensible baja para el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2019 ante el León, luego que el defensa Carlos Salcedo quedó descartado por lesión.

Se debe recordar que el jugador se lesionó la rodilla izquierda en el encuentro de vuelta de las semifinales del certamen, en el cual derrotaron al Monterrey.

El equipo entrenó este día a puerta cerrada en el estadio Universitario desde las 10:30 horas y alrededor de las 13:00, salió del plantel para subirse al autobús que los llevará al lugar de concentración previo al partido que se disputará en el estadio Universitario.

Carlos Salcedo no abordó el camión y se retiró en un vehículo particular, por lo que no podrá estar en ese compromiso, en el que los de casa tratarán de aprovechar su localía para tomar ventaja.

Ahora, el técnico brasileño Ricardo Ferretti tendrá que mover sus piezas, pero el jugador que se perfila para ocupar el lugar del mexicano es el colombiano Francisco Meza.

Otro elemento que también se perderá ese compromiso es el mediocampista Jesús Dueñas, quien continúa con su recuperación por el golpe que sufrió en la cabeza en el cotejo de ida de las semifinales.