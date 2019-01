Orozco disfruta las 'mentadas de madre' de los felinos

Carlos Hernández Castrejón

Jonathan Orozco disfruta enfrentar a Tigres, asemeja la rivalidad que tiene con la afición felina por su pasado en Rayados como un matrimonio, donde incluso disfruta de las 'mentadas de madre'.

"Siempre será bonito jugar en el Universitario, disfruto demasiado las mentadas de madre, de poder estar ahí. Que la gente se meta con uno, a mí me motiva, cuando nos toca ganar lo disfrutamos al máximo, cuando nos toca perder nos aguantamos, es como un matrimonio, nos queremos, nos odiamos, pero siempre estamos ahí, la rivalidad se queda dentro de la cancha".

"Comentar también que hay mucha violencia en la tribuna y deben saber que en la cancha queda todo y luego nos damos la mano, es como en cualquier trabajo, algunos jugadores somos amigos y tenemos buena relación", expuso.

Por eso, cuando le gritan de cosas, el guardameta de Santos asegura que le da igual:

"A mí me entra por uno y me sale por el otro, a mí me divierte, la mejor manera de callar a la gente es con actuaciones, por eso trato de disfrutar y que el equipo gane, luego a ver el Super Bowl. Yo voy los Patriotas".

Considero de Tigres que ha hecho bien las cosas de visitante.

"Lo vimos con Toluca, se armó bien en la parte de atrás, tiene jugadores importantes, no ha ganado en su cancha, pero eso lo hace igual de peligroso. Estamos peleando entre 5 y 6 equipos el tercero y cuarto puesto, todos con 7 puntos. Tigres y Santos tienen la misma cantidad puntos, así que este partido nos sirve para despegarnos, tengo la confianza de regresar con tres puntos a casa y seguir esa buena inercia de futbol".

Jonathan destacó la buena labor que ha hecho Santos en defensa, afirma cada vez se acoplan mejor, "Matheus y Martín, Angulo, Abella, han incrementado su nivel, a los laterales los han venido a ver de la Selección".

El arquero albiverde destacó la metodología del equipo, considera que se están haciendo bien las cosas.

"Se maneja bien la pelota, ocupando bien las cancha, siendo inteligentes, poco a poco vamos aprendiendo a jugar y ganar los partidos, algunos son jóvenes y de a poco aprenden la forma, a veces el equipo no se luce como quiere la gente, pero al final los resultados se dan".

El Tri no le quita el sueño

Tras la visita que hizo al TSM el 'Tata' Martino, técnico del Tri, Orozco comentó:

"No tuve oportunidad de hablar con él, sólo lo vi en desayuno y cancha, no me tocó a mí escuchar que haya sido en concreto en preguntar por alguno, hay jóvenes que están en buen nivel, haciendo bien las cosas, si se nos dieran la oportunidad la vamos a aprovechar, tampoco me siento tan viejo, siempre representar a nuestro país es algo muy bonito, pero hay que estar bien con nosotros mismos y con el equipo, que es lo más importante y luego la Selección, que no es algo que me obsesione ni quite el sueño. Quiero un título más con el equipo".

Considera que cualquier portero mexicano en este momento lo hace bien, como el chico de Puebla, "es momento de los mexicanos jóvenes, como Gudiño. En la portería es en lo que menos adolece México, hay calidad, ojalá se le dé oportunidad a alguien más".

Y con respecto al probable llamado a naturalizados, fue tajante en su comentario:

"También hay de naturalizados a naturalizados, sí hay quienes tienen calidad y tienen mucho tiempo viviendo aquí, pero a veces sacan cada cosa, algunos sólo se naturalizan para ir a la Selección".

"Funes Mori tiene mucha calidad, ese tipo de jugadores bienvenidos sean, porque tienen arraigo con la región, en el país, con hijos mexicanos, los demás lo hacen por el hecho de jugar un Mundial, es algo mediático, pero no nos sirven. Los que vengan que sean de calidad", concluyó.​