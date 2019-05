"Al día de hoy no se ha platicado nada de lo mío": Chelís

Édgar González

A casi dos semanas de iniciar la pretemporada, el estratega José Luis Sánchez Solá aseguró que al momento no ha tenido plática alguna con el alto mando del Puebla para detallar lo que está por venir, razón por la que aún no define los cambios en su cuerpo técnico, ni el tema de refuerzos en el plantel.

"Tengo firmado pero no estoy de acuerdo con mi firma, mi firma la hice por doce partidos, en caso de no sacar los puntos necesarios no había renovación automática, no estoy conforme, sí se platicó en su momento que una vez logrando los objetivos, que sí se lograron, de mi parte, se iba a platicar esto, la verdad al día de hoy no se ha platicado nada de esto, de lo mío, no se ha platicado nada del cuerpo técnico nuevo, obviamente no se ha platicado de contrataciones, no se ha platicado de ventas".

Lo anterior durante su transmisión nocturna de lunes en su canal de Facebook, donde el polémico Chelís indicó que desde su perspectiva lo que La Franja necesita son elementos en el eje de ataque, sobre todo ante la posible salida del goleador, Lucas Cavallini, quien se sabe ha recibido ofertas de otras instituciones.

"Gente de ataque, en un cuatro, cuatro, dos, los dos que van por fuera, los lugares que venían ocupando normalmente Omar (Fernández), del otro lado (Alejandro) Chumacero, el mismo Alan (Acosta), (Pablo) Gómez, (Yohandry) Orozco, (Francisco) Acuña, estos jugadores que juegan en el cuatro, cuatro, dos por fuera, yo necesito dos jugadores con más gol, que pisen más el área, obviamente la recuperación de pelota ni la pongo en tela de juicio, sí me gustaría un acompañante más para la contención, un contención que tenga llegada, que pise el área, que tenga disparo de media distancia, con lo que tengo, más esto que estoy pidiendo, luego después si se va (Lucas) Cavallini, necesitaría un centro delantero, si se va (Brayan) Angulo necesito un lateral izquierdo, además una mala noticia de Vladimir Loroña que tuvo un pequeño desgarre".

Al respecto, aclaró que el estelar, Matías "El Chavo" Alustiza, cuenta con contrato vigente, por lo que no es algo que le preocupe, de ahí que el presupuesto que la organización tiene deberá invertirse de manera inteligente para hacerlo rendir y así lograr los objetivos que se pretenden para la siguiente campaña.

"Alustiza tiene contrato hasta diciembre aquí en Puebla, no pedí centrales, creo que en la central estamos perfectamente cubiertos, en un club donde tenemos cuatro pesos, no es necesario gastárselo en los lugares que ya estás cubierto, hay que gastarlos donde no estás cubierto, en la defensa y en la portería estamos perfectamente cubiertos".

Sánchez Solá apuntó que a la espera de poder hablarlo, desde su punto de visto son sólo tres o cuatro los elementos que deberán integrarse al plantel, que tendrá que prescindir de un número mayor para conseguir la cohesión que pretende, a sabiendas de que la falta de gol es su talón de Aquiles.

"Hay que sacar a seis, siete o cinco y contratar a tres, no más, este Puebla hizo cosas importantes, los tres o cuatro que vengan tienen que venir a reforzar lo ya hecho, no podemos plantear otra idea, la misma idea pero reforzar donde verdaderamente estamos convalecientes, que es el gol, no es ningún secreto que en el gol andamos muy pobres", indicó.

ARP