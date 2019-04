Jugadores de Lobos visitan a niños del CRIT Puebla

Édgar González

Como parte de su labor social, integrantes del primer equipo del Club Lobos BUAP visitaron las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Teletón ( CRIT) Puebla con el objetivo de convivir y compartir experiencias con los niños y padres de familia que regularmente acuden a dicho recinto a sus terapias de recuperación.

Por más de dos horas, los jugadores licántropos atendieron las peticiones de los ahí presentes, donde además de repartir autógrafos y fotografías, se encargaron de robarle una sonrisa a los pequeños que ahí se atienden, con los que incluso experimentaron pasajes cercanos a la realidad que cada día enfrentan, como el jugar baloncesto en silla de ruedas.

Al término de la dinámica, el delantero y goleador de La Jauría, Leonardo Ramos, se mostró complacido por la experiencia vivida, tras señalar que a él en lo personal es algo que inyecta de ánimo en el día a día para seguir adelante, pues sabe todo lo que le ha costado para llegar a donde está, lo que al ver a los niños y padres de familia, le hace saber que es sin duda un afortunado.

"Yo soy una persona muy humilde, muy sencilla que sabe valorar y valoro todo lo que tengo, me costó mucho ser futbolista, me costó mucho muchas cosas de la vida y hoy entiendo más que nadie, me pongo en el lugar de los papás, de los chicos y la verdad que me pone muy bien, me hace muy bien venir aquí, no sé si ayudaré mucho o poco, a mí me hace feliz y me hace feliz verlos felices, trato de inculcar eso, alegría, felicidad y ayudar donde me toque".

Apuntó que este tipo de acciones se valoran pues hablan bien de la calidad de institución que representan, de ahí que se fueron con muchas enseñanzas y experiencias, donde sin duda lo más importante fue poder generar un momento de alegría a los pequeños, que sabe, no siempre viven instantes de alegría y felicidad.

"La verdad esto lo valoramos muchísimo, nos pone, a mí en lo particular me pone muy contento, me pone feliz darle una alegría a los chicos, como dije recién, se lo merecen más que nadie y qué bueno ser parte de esta alegría".

Asimismo, recalcó que el reconocimiento que los infantes y sus progenitores a ellos brindaron, habla bien de que lo hecho en la cancha ha permeado fuera de ella, pues son un ejemplo a seguir para muchos pequeños, lo que a ellos obliga a tratar de hacer siempre las cosas de manera indicada, cuestión que sin duda alguna es para él y sus compañeros algo sumamente gratificante.

"La verdad que me pone muy contento porque eso nos dice de alguna manera que estamos haciendo algo bien, cuando un chico trata de copiar esas cosas lindas, esas cosas buenas, se pone contento, a mí me pone más feliz todavía", concluyó.





ARP