"Nosotros tenemos el mayor porcentaje de culpa", Brizuela

Jesús Hernández Téllez

Este domingo llegó a su fin el ciclo de Pepe Cardozo al frente del Rebaño, las cuatro derrotas en Liga y la eliminación a manos del América dejaron sin trabajo al guaraní, quien con la derrota en CU se quedó sin empleo.

A su llegada a Guadalajara, Isaac Brizuela, habló sobre los problemas que tiene el Rebaño, prácticamente eliminado de cualquier posibilidad de Liguilla y el Cone dio la cara y afirmó que los jugadores son los principales de este mal paso.

"Lamentablemente en este deporte el que paga las circunstancias es el cuerpo técnico debido al mal paso. Pero nosotros tenemos mayor porcentaje de culpa, por eso estamos aquí, sabemos la situación que estamos viviendo. Trataremos de cambiar las cosas porque no nos gusta estar en esta situación y el cuerpo técnico de Cardozo junto con él desearle lo mejor y agradecerle".

El Cone negó que se sienta que él se salvó del papelón por su buen torneo y señaló que es un trabajo en equipo y que todos han fallado.

"Esto es de equipo, me ha tocado tener torneos malos en los que el equipo andaba bien y no se me hizo énfasis de que yo era el peor del equipo. Es trabajo en conjunto y primero Dios se va a cambiar esta situación".

Brizuela señaló que es momento de hablar puertas adentro, encerrarse en el vestidor y hablar claro y fuerte y llegar a acuerdos para tratar de cerrar el torneo con decoro.

"Pues obviamente primero el resultado nos duele, pero después de ver el funcionamiento que tuvimos creo que no se vio un equipo con entrega, con garra, así que tenemos que hablar entre nosotros porque más allá del entrenador, que es el que paga las culpas de los que actuamos, debemos cambiar muchas cosas. Hemos dejado de hacer muchas cosas, de jugar en equipo que es lo que nos ayudaba a a sacar triunfos. Con la salida del profe nosotros dolidos porque somos los principales actores. El que despidan a un entrenador le duele al jugador, después de trabajar un tiempo, acostumbrarse a los entrenamientos, a ver esas caras. Desearle lo mejor y agradecerle por todo el apoyo que nos dio".

El Cone detalló cómo se enteraron de que Cardozo ya no era su entrenador y que fue un momento doloroso.

"No lo alcanzamos a ver porque estaba en junta, pero nos comunicó su cuerpo técnico que dejaban de trabajar con nosotros. Cuando te dan esa noticia es algo doloroso, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decirles a esas personas que día con día tratan de ayudar, hacer el bien por el equipo. Lamentablemente no se pudo, debemos aceptar esta situación y simplemente apretar porque los principales culpables somos los que estamos en el terreno de juego".

¿Se salva alguien de este momento tan malo?

"Todos estamos metidos en esta situación, nadie nos salvamos. Somos un equipo y cuando ganamos, ganamos todos. En otras situaciones también, cuando se pierde hay que poner la cara, hay que saber aprender de la derrota. Sabemos que la afición está muy molesta con nosotros y aceptamos todas las críticas porque sabemos que ya son tres torneos y con este no nos podemos permitir el no estar en una nueva Liguilla. Tenemos partidos donde debemos apretar y dejar el alma".

Brizuela aceptó que perder los clásicos les llegó mucho, pero en ningún momento culpó a Pepe Cardozo de las dos caídas.

"En los clásicos fueron partidos complicados, el primero de copa no entendíamos la forma de juego por eso no culpo al entrenador porque nosotros somos los principales actores en el terreno de juego y creo que fue algo que nos pego anímicamente. Tras el descanso veníamos con la ilusión de hacer las cosas de la mejor manera y en esta derrota ante Pumas es otro golpe duro. Hemos pasado por situaciones así, no queremos estar así y nos debemos exigir primero uno lo que esté haciendo mal y después el compañero para enfocarnos a un mismo lado".

¿Qué le dirían a Cardozo?

"Nada más disculparnos, sabemos que ya son muchos torneos los que nos vienen exigiendo y el equipo no ha respondido. Simplemente reconocer su enojo y aquí estamos para enfrentar esa situación".

¿Cómo ven el tema del descenso para el próximo torneo?

"No he visto la tabla cómo quedó pero sabemos la situación en la que estamos son cinco partidos en los que vamos a dejar el alma y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos que se pueda. Es algo que también tenemos en mente, sabemos que estamos en la pelea del descenso. Me ha tocado sufrirlo y la verdad que es muy doloroso estar viendo que peleas con otros equipos y te estás fijando si ganó o si estás arriba de él. Así que son situaciones muy complicadas que ya tocamos en el vestidor y a las que no queremos volver. Son cinco partidos de mucha importancia los que tenemos y debemos cerrar de la mejor manera".

MC