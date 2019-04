Jesús Hernández Téllez

Los rojinegros del Atlas siguen felices por el triunfo contundente ante el Santos, pero no se engañan pensando en la Liguilla, saben que más allá de que viene el Veracruz, la prioridad sigue siendo sumar puntos para escaparse del descenso.

Para Pepe Hernández, portero del Atlas, sabe perfectamente que habrá un Clásico Tapatío por no descender el año que entra que tendrán una pelea encarnizada por no descender contra los rojiblancos.

“Nosotros estamos pensando en Veracruz, partido a partido. Sabemos que todos los puntos son importantes y si tenemos posibilidades de Liguilla, vamos a seguir peleando y los puntos son importantes para el descenso. Estamos conscientes que vamos a pelear contra Chivas, Gallos y el que ascienda”.

El arquero canterano agregó que no se agrandan por medirse al Veracruz, que respetan a los Tiburones pese a que ya descendieron y que aún no pueden ganar, dijo que deben ir con seriedad a encarar este duelo.

“Nos motiva, sabemos que el juego del viernes es importante y nos puede dar un empujón a lo que queremos y vamos a enfrentarlo como tal. Si bien no se les han dado las cosas, son complicados y hay que trabajarlo igual o mejor que contra Santos. Creo que todos somos profesionales, estamos conscientes de nuestra posición. El que enfrentemos a un equipo que no ha ganado lo hace doblemente complicado. Nosotros peleamos por nuestros objetivos, queremos ganar y tenemos que afrontar los partidos como una final”.

Sobre la llegada de Leandro Cufré el portero afirmó que la diferencia con relación a Hoyos, es que Cufré es un técnico más paternal, que siempre está cerca de los jugadores.

“De todos he aprendido mucho, todos me han dejado cosas positivas, todos me han respaldado y estoy agradecido con todos. Ahora que está Cufré, estamos contentos, pues tiene su forma de trabajar, de acercarse al jugador, eso da confianza y lo reflejamos en la cancha cada ocho días”.

