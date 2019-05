Alejandro Irarragorri: "Queremos un Atlas competitivo"

Minelli Atayde

Atlas tiene delante un nuevo panorama. Un grupo que ha mostrado una buena estructura en el futbol mexicano se hará cargo de su futuro. Grupo Orlegi será el que mueva los hilos de una institución que hace tiempo fue comprada por TV Azteca (Grupo Salinas) en una situación complicada, y que aún tendrá una participación minoritaria.

Los rojinegros no son campeones desde la Temporada 1950-1951; la afición espera el momento de cambiar el rumbo de esa historia, pero para eso, la nueva administración primero debe poner cimientos sólidos, según mencionó Alejandro Irarragorri, presidente Grupo Orlegi, en entrevista con La Afición.

El directivo mencionó: "Entablamos un modelo de gestión y administración, donde a través del fair play financiero decidimos estructura, infraestructura y procesos, que nos den como resultado una gestión específica para las características de un club; hicimos distintas asesorías a clubes". Grupo Salinas adquirió al Atlas en diciembre del 2013 y liquidó las deudas que heredó.

Luego, Alejandro agregó que "platicando con el señor Ricardo Salinas, pone en nuestra mesa la oportunidad. Él, aunque reconoce que no logró los objetivos deportivos que se había planteado, pienso que pasará a la historia, porque cuando tomó al Atlas el equipo estaba a punto de desaparecer; el tener esta oportunidad, no pudimos no verla y lo que representa Guadalajara, la gran afición del Atlas, que se describe con la palabra Fiel".

¿Cómo llevar al Atlas a los niveles que quiere su afición?

Hay que trabajar y enfocarnos en la generación de estructuras, de infraestructura; cuando menos te das cuenta estás levantando el titulo, no porque el título sea el objetivo, sino porque tu objetivo te lleve y acerca a ello. Hay que buscar las fortalezas, mitigar las debilidades y, de primer plano, en el corto plazo tenemos la situación porcentual y la estabilización económica, que te permita ir construyendo en el mediano y largo plazo, una institución a la altura de lo que quiere su afición.

¿Seguirá Rafael Márquez?

Estamos evaluando. Al tocar el nombre de Rafael Márquez hablas de un referente de Atlas. Pausa y continua Alejandro: “Estamos analizando a cada una de las personas, independientemente de su nombre, para entender si tienen la preparación y capacidad con el modelo de gestión que utilizamos, que es un modelo, no sé si el mejor o peor, pero requiere de ciertas habilidades que son importantes. Tendremos que evaluarlo a él y a muchas personas para seguir adelante".

¿También Leandro Cufré?

Hay gente muy valiosa en la institución, pero el hecho de que sean históricos o buenos para muchas cosas, no significa que tengan las habilidades para gestionar en el sistema que buscamos operar. Tenemos que platicarlo con ellos.

¿Cómo queda la estructura?

Estamos trabajando en ello; a partir de mañana podremos sentarnos en la silla que corresponde, para ir delineando esa estructura (una vez hecho oficial el traspaso de poderes).

¿Cómo convencer a una afición rojinegra tan golpeada en el tema deportivo? ¿Con qué elementos?

A la afición del Atlas no hay que pedirle, hay que entregarle hechos, resultados, y así es como se convence, hoy más que prometer nuestro trabajo es meterle con todo al proyecto, para que día a día pongamos una base sólida que le permita a los aficionados sentirse orgullosos de su equipo.

¿Cómo va a operar Atlas en la contratación de jugadores? El aficionado esperará que haya inversión importante...

Cada club tiene sus características; en el caso de Santos es un modelo en el que hay un tercio de jugadores extranjeros, un tercio de jugadores formado en México de otros clubes y un tercio de jugadores formados en casa. Seguramente el Atlas tendrá la suya (su cúmulo de características), estamos en eso, definiéndola; queremos un equipo competitivo que pueda enfrentar el problema porcentual y después pensar en lo que sigue.

¿Cómo explotar al máximo la cantera rojinegra, que fue símbolo de este club?

Nosotros creemos que, al formar mejores seres humanos, tendrás mejores futbolistas y, por ende, un mejor equipo; obviamente del Atlas, su cantera es una de sus grandes fortalezas y hay que buscar cómo mantenerla, explotarla y hacerla crecer.