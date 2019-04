Una victoria importante para América

Zeltzin Zamora

Los jugadores de América están conscientes que el haber derrotado a Tigres en el Estadio Azteca fue una tarea complicada, ya que se vienen compromisos importantes como la Semifinal de Copa y la recta final rumbo a la liguilla de la Liga MX.

"Fue importante ganar contra un grandísimo rival que toxa muy bien la pelota, que sabe jugar, pero creo que lo hicimos muy bien, corrimos, luchamos y creo que somos justos ganadores" , comentó Nicolás Benedetti, autor de uno de los tres goles de las Águilas.

El jugador colombiano declaró que aunque Tigres era una prueba importante; sin embargo, los azulcremas han demostrado que vienen a la alza y están para pelear los títulos del fútbol mexicano.

"Tigres viene jugando bien, nosotros venimos de menos a más, tratando de tener un mejor nivel, creo que hoy dimos un paso importante para eso, queremos seguir en alza e ir por los títulos" , mencionó Benedetti.

Por su parte, Emanuel Aguilera, otros de los protagonistas del encuentro, cree que los de Coapa hicieron las cosas bien, "donde fuimos sólidos en todas las líneas, que era lo importante, 100 por ciento concentración, sabiendo que Tigres es un equipo que te desconcentra y no perdona".

Respecto el festejo excesivo de Edson Álvarez hacía el portero Nahuel Guzmán, Aguilera cree que "no hubo burlas, le decíamos a Edson que no se enganche, que no pasaba nada, pero en ningún momento hubo algún tipo de burlas"