Rosa Emilia Porras Lara

¿Vacaciones a la vista? ¿Viaje de placer pero no sabes cuándo? Del 27 al 31 de mayo se llevará a cabo el Hot Sale, por lo que podrás aprovechar las ofertas que surjan en diversos portales de internet.

Actualmente, el e-commerce se está convirtiendo en una de las alternativas de compra más atractiva para los mexicanos, gracias a los beneficios de poder adquirir productos y servicios desde cualquier parte y a cualquier hora del día.

La Asociación Mexicana de Venta Online(AMVO), a través de un informe, dio a conocer que ocho de cada diez personas indican que las reservas en línea han simplificado el proceso de planear sus viajes, y 46% declara que viajar ahora es más accesible gracias al tiempo anticipado con el que pueden adquirir sus servicios.

Ante estos datos, la campaña de ventas online más grande del país ofrece grandes descuentos y ofertas exclusivas a los internautas.

Dentro de las categorías incluidas se encuentran los viajes, y para quienes desean aprovechar estos descuentos para turistear, ClickBus te da cinco consejos para realizar las mejores compras.

1. Compra de forma segura: Como medida de prevención, realiza todas tus compras en sitios seguros como el portal oficial del Hot Sale o las páginas oficiales de las marcas y empresas que ofrecen estas promociones, para evitar malentendidos y disgustos.

2. Atento a las redes sociales: Para ser la primera persona que se entere de las mejores ofertas, asegúrate de seguir las cuentas oficiales de las marcas que te interesa contactar, pues la gran mayoría anuncia sus ofertas para esta promoción a través de ellas, explicando los detalles y condiciones para las mismas.

3. No abuses del crédito: El crédito y las tarjetas son buenos aliados cuando se utilizan de forma responsable, así que no abuses de las ofertas a meses sin intereses para que esto no impacte de forma negativa en tu historial crediticio. El Hot Sale es una gran oportunidad de probar otras formas de pago, como Mercado Pago, así que revisa qué ofertas de conviene pagar con tarjeta y cuáles compras conviene pagar en una sola exhibición, para evitar deudas innecesarias.

4. Revisa diferentes opciones: Muchas veces te puedes dejar llevar por las primeras ofertas que ves, olvidándote de buscar otras opciones por miedo a perder la primera. Recuerda que las promociones estarán activas durante cinco días, así que revisa las diferentes opciones para planear el mejor viaje posible, desde tus boletos para el viaje, los artículos que necesites para tu travesía y el hospedaje, ya que puedes aprovechar diferentes ofertas para cada rubro.

5. Lee los términos y condiciones: Para tener una experiencia totalmente satisfactoria, asegúrate de revisar las condiciones de cada promoción y las políticas de las marcas, para evitar disgustos por no poder obtener el descuento u oferta deseada debido a alguna omisión. También asegúrate de ingresar los datos correctos de pago, facturación, dirección de envío y otros, para que todas las compras sean un éxito.

Tomando en cuenta estos consejos, podrás planificar un gran viaje con anticipación, adquirir todos los productos que necesitas y reservar el mejor hospedaje para ti. No dejes pasar esta oportunidad para aprovechar las mejores promociones de la temporada.









