Laura Escamilla Soto y José Antonio López Sosa

Pocos viajes estimulan al espíritu como una travesía por el legendario Sudeste Asiático, una de las regiones más seductoras del mundo. Y si puedes conocerlo mediante un crucero de ultralujo, qué mejor que sea el Silver Shadow, para ver, respirar y saborear Asia. A lo largo de los 13 días que dura la travesía, que comienza en las primeras semanas de marzo, podrás visitar China, Vietnam, Tailandia y Singapur.

Para empezar

Antes de embarcarte en tu aventura por el Oriente, podrás disfrutar de un día en Hong Kong, una ciudad que se transformó en apenas algunos año en uno de los paisajes urbanos más modernos, con torres residenciales que albergan restaurantes, centros comerciales, bares y museos.

Visita Tsim Sha Tsui, en la punta de la península de Kowloon, repleta de tiendas deslumbrantes, museos y vistas impresionantes del skyline de la ciudad. Al norte se encuentran dos de las visitas espirituales obligadas: el Templo Wong Tai Sin y el Convento Chi Lin.

Hue, Da Nang y Hoi An





¡Bienvenidos a Vietnam! En particular al puerto de Chan May, la entrada a Da Nang, Hue y Hoi An. Hue fue sede de 13 emperadores de la dinastía Nguyen, lo que la convirtió en la ciudad imperial de Vietnam.

Recorre en bicicleta el camino entre Da Nang y Hoi An, a través de campos de arroz y aldeas rurales, hasta cruzar el hermoso puente que conecta con Hoi An. Hoi An, que data del siglo XV, es un ejemplo de un puerto comercial tradicional asiático, además de ser la ciudad más bonita de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El antiguo Saigón

Silver Shadow hace una larga pausa de dos noches para que puedas disfrutar de todo lo que la Perla de Oriente, antiguamente Saigón, hoy Ho Chi Minh ofrece, como sus iglesias, palacios y museos que mezclan estilos renacentistas y góticos franceses.

Bangkok de noche

Silver Shadow pasa una de sus noches en la llamada Ciudad de los Ángeles o la Venecia del Este, es decir, Bangok. Difícil será elegir entre consentirse con tratamientos de spa, sus excelentes restaurantes y bares panorámicos. No dejes de visitar el Gran Palacio, el templo Wat Phra Kaew y el Buda Esmeralda.

La isla Koh Samui

Es el destino más popular de la costa del golfo de Tailandia, gracias a su clima perfecto, sus playas y sus aguas turquesa. Hat Chaweng es la playa más hermosa y extensa de Samui, y el lugar ideal para practicar deportes acuáticos. Además, las bellezas naturales de la isla son una garantía, y la cascada Namtok es prueba de ello.

Un final sorprendente

Pulau, la isla principal de Singapur, tiene forma de un diamante plano y en el sur de la isla sucede la acción, entre sus torres de oficinas y sus futuristas “Supertrees” que funcionan con energía solar y sirven como jardines verticales.

Tu casa en el mar

Silver Shadow es uno de los barcos más galardonados de la naviera Silversea. Tiene el mayor espacio por pasajero que cualquier bote pueda dar, ya que las suites son super amplias. Su es de 382 pasajeros, lo que permite que cada huésped sea especial y que disfrute de un ambiente íntimo.

Cuenta con varias amenidades, como Zàgara Beauty Spa, que te ofrece la mejor experiencia de relajación y cuidado corporal. Tiene nueve salas de tratamiento, una suite de acupuntura, áreas de relajación y un jacuzzi al aire libre. Por si eso fuera poco, la oferta gastronómica te permite saborear exquisitas creaciones de cocina regional en La Dame, el único restaurante de vinos de Relais&Châteaux en el mar.

Más información: silversea.com

Consejos

No necesitas visa para viajar si eres mexicano

Para ir a Singapur solo necesitarás el pasaporte; a tu llegada te entregarán un pase de entrada por 30 días. Si planeas estar más tiempo, pide una extensión hasta por 89 días.

La salud es primero

Lleva tu certificado de vacunación

Es necesario que te vacunes contra la fiebre amarilla y que tu médico te extienda un certificado indicándolo. Contrata un seguro médico porque no tendrás acceso a los servicios médicos.

Viajero prevenido

Cuida tus pertenencias

Usa una mochila para cargar con tu pasaporte, visa y el dinero que vayas a usar. Tenla siempre junto a ti, pues aunque el índice de delincuencia no es muy alto, debes tomar precauciones.





