Sebastian Herkner ganó como diseñador del año en Maison et Objet

Daniela Charles

Moroso, Dedon, Capellini y Zanotta son sólo algunas de las reconocidas marcas con las que el diseñador Sebastian Herkner ha colaborado, por lo que no es de sorprenderse que ahora su originalidad lo haya llevado a ser seleccionado como Designer of the year 2019, reconocimiento otorgado por la feria de diseño francesa Maison Et Objet Paris .

Desde que abrió su estudio en Frankfurt, hace poco más de 10 años, Sebastian ha creado piezas que imprimen su creatividad y fusionan tradición, nuevas tecnologías y artesanía. Su talento y gran interés por la exploración de materiales y formas lo ha llevado a diseñar desde botellas de perfumes, mobiliario, accesorios para el hogar y hasta bicicletas.

Bell Table de la firma alemana ClassiCon fue la pieza que lo llevó a colocarse dentro del radar global del diseño industrial en 2012. Y es que esta pieza refleja en un cien por ciento dichas características que definen su trabajo, su gran pasión por el diseño y la dedicación con la que realiza cada proyecto.

Para Sebastian las distintas culturas, costumbres, arte y materiales son fuentes indispensables de inspiración, por lo que procura viajar constantemente y buscar en cada lugar artesanos, materiales y fabricantes de la localidad.

Sin duda el éxito actual de Sebastian es sólo el comienzo de una gran carrera como diseñador, pues siempre está en búsqueda de nuevos retos, habilidades y colaboraciones.











