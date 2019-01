Hello Kitty tendrá un nuevo tren en Japón

Milenio Digital

Ya no tendrás que preocuparte por no haber ido a Japón para conocer el tren de Hello Kitty, pues ahora tendrá una ruta fija que irá del aeropuerto al centro de Kioto.

A mediados de 2018, el servicio de tren bala de Japón anunció que a lo largo de tres meses, tendría una ruta en un tren decorado al puro estilo Hello Kitty. Tal fue el éxito que ahora, tendrá una ruta que va del aeropuerto de Kansai, en el centro de Japón, hasta Kioto, la antigua capital imperial, en 80 minutos.

De acuerdo con la página oficial, el tren Hello Kitty Haruka hará 60 viajes diariamente y estará decorado por fuera con motivos de la gatita de Sanrio. En el interior, los pasajeros podrán admirar ilustraciones de flores y animales que acompañen a Kitty.

Hasta el momento no han más detalles del tren, sólo que comenzará a funcionar en las próximas semanas. Así que si planeas ir a Japón y eres fan del personaje, Kioto debe ser un punto a visitar.

​mrf