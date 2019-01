Renuncian 4 ambientalistas a Consejo Consultivo de Torreón

Brenda Alcalá Mejía

Cuatro reconocidos ambientalistas laguneros renunciaron al Consejo Consultivo de Medio Ambiente de Torreón.

Argumentaron que no ha sido un mecanismo eficaz para tomar las mejores decisiones en la materia y nunca se han tratado los problemas urgentes de la agenda ambiental municipal.

Se trata de Francisco Valdés Perezgasga, Gladys Aguirre Balza de ProDefensa del Nazas, A.C., María del Pilar López Díaz Rivera de Encuentro Ciudadano Lagunero y el médico especialista en Toxicología Gonzalo García Vargas representante de en Defensa del Medio Ambiente.

El pasado 23 de enero se instaló el Consejo Municipal de Medio Ambiente y ese mismo día, cada uno de los ambientalistas redactó su renuncia, documento dirigido al alcalde Jorge Zermeño Infante.

En la presentación del Consejo, se dio a conocer que tiene como objetivo servir como órgano de asesoría y consulta a la dirección general de Medio Ambiente, asesorando en el diseño, ejecución, evaluación y/o validación de programas y proyectos, obras y acciones.

Así como en la toma de decisiones sobre acciones de conservación, investigación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y productivos, que contemplen realizar en el mejoramiento del Medio Ambiente para el municipio.

Director de Medio Ambiente no admite cuestionamientos

“En el transcurso del último año, el Consejo Consultivo de Medio Ambiente de Torreón no ha sido un mecanismo consultivo eficaz. Nunca se han tratado los problemas urgentes de la agenda ambiental municipal. Se ha usado para informar del trabajo de la Dirección General de Medio Ambiente sin admitir una retroalimentación. El Director General de Medio Ambiente, Felipe Vallejo López, no admite cuestionamientos que pudieran llevar a su dirección a mejores decisiones. Un consejo consultivo tiene bien delimitados sus alcances y sus funciones y nunca debe convertirse en un espacio de confrontación y agravios”, dice Valdés Perezgasga.



En tanto que María del Pilar López Díaz Rivera dice que observan con pesar que los verdaderos intereses ciudadanos en el desempeño de la Dirección de Medio Ambiente no son atendidos, ni con celeridad ni con el desempeño consciente de lo que el entorno ambiental requiere.

Agregó que en días pasados fueron advertidos (internacionalmente), de los sobresalientes niveles de amoniaco en la ciudad de Torreón, producto de políticas poco responsables y cuidadosas de la atmósfera de sectores dedicados a la producción, tanto agropecuaria, como industrial, y ni siquiera hubo declaraciones al respecto de este asunto de interés ciudadano y de proporciones muy considerables en torno al tema, donde va de por medio la salud de sus habitantes.

Gladys Aguirre Balza de ProDefensa del Nazas, A. C., señaló que se usa el espacio para dar informe de los trabajos sin tener interés por la aportación que los integrantes puedan hacer para fortalecer su trabajo.

"Por lo anterior la Asociación a la que represento ha decidido no continuar participando en el Consejo Consultivo de Medio Ambiente de la Ciudad de Torreón”.

Falta de voluntad

Gonzalo García Vargas aseguró que lucharon por ser parte del Consejo del Medio Ambiente hace un año, ya que no fueron invitados.

“Hemos visto con desaliento que no existe voluntad de gestión, apoyo, ni siquiera de acompañamiento en disminuir los riesgos a la salud de la población de nuestro municipio. Situaciones como mejorar nuestra capacidad para evaluar la calidad del aire (por lo menos para poder cumplir con la normatividad vigente) y vigilar el mal uso de residuos potencialmente peligrosos en la industria, contener la contaminación urbana por particulas y gases con efectos sobre la salud.

Creemos que el director de Medio Ambiente de Torreón tiene una falta de voluntad

y que pretende que el Consejo valide su inacción y prácticas de omisión en cuestiones críticas de salud ambiental”, afirmó.

No debe haber alarma con renuncias

El director Medio Ambiente, Felipe de Jesús Vallejo López, señaló que las renuncias son una decisión personal y no significa que se deban encender las alertas amarillas en la materia.



Sobre los señalamientos de advertencia de altos niveles de amoniaco, producto de políticas poco responsables y cuidadosas de la atmósfera respondió textualmente:

“Nosotros hicimos un comunicado sobre el tema que se envió y como no hemos sesionado en el Consejo no se ha tocado el tema”, afirmó.