Pérdidas de 120 millones por huelga en maquiladoras de Matamoros

César Peralta

Ayer, en punto de las 14 horas, 46 de 75 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, que tienen contrato con el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, estallaron en huelga tras no llegar a un acuerdo entre la parte gremial y trabajadora que pide un aumento de 20 por ciento al tabulador salarial y un bono de 32 mil pesos.



En tanto, empresarios locales estiman que las pérdidas mensuales ascenderán a 120 millones de pesos.



Juan Villafuerte, secretario general del sindicato, dijo que aún no se precisa el número de maquiladoras que han anunciado su salida de la ciudad, pero estiman que al menos serán tres.



El líder gremial lamentó la intervención tardía del gobierno federal, ya que, asegura, traía buenas ideas, pero su respuesta fue demasiado tarde, cuando ya había desgaste en el ánimo de los obreros.



Alfredo Domínguez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, propuso, sin éxito, que se estableciera una prórroga de 10 días más de negociaciones.



En conferencia de prensa, lamentó que se diera la huelga, ya que afecta no solo al sector laboral de Matamoros, del país e incluso a escala internacional.



Dijo que entre 30 mil y 32 mil obreros tuvieron que abandonar sus centros de trabajo tras el estallamiento de huelga.



Domínguez señaló que hay al menos tres maquiladoras que anunciaron su salida, pero pueden ser más.



Mientras continúe la huelga, el gremio apoyará a los obreros con alimentos y otros artículos.



Señaló que la demanda laboral se tendrá que negociar en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria.



Domínguez dijo que lamentablemente se llegó a esta medida por los bajos salarios que se venían otorgando y la falta de claridad del gobierno federal para dar a conocer a detalle la situación del aumento al salario mínimo.



SIN EMPLEO, MIL 700 OBREROS



Empresarios de Matamoros alertan que el municipio dejará de percibir alrededor de 120 millones de pesos al mes, equivalente a 10 por ciento de la derrama económica en el comercio local. Incluso, ayer se anunció el cierre de una empresa, la cual dejará sin empleo a mil 700 personas.



Ante esta situación, se hizo un llamado a detonar e invertir en otros aspectos económicos.



El presidente de la Canaco en Matamoros, Abel Morón, indicó que el movimiento laboral en las maquiladoras, independientemente del resultado a corto y largo plazos respecto a las relaciones obrero-patronales y sindicales, deja ya un daño económico que puede costar entre 15 y 20 mil empleos y dejar de percibirse en el sector comercio, servicios y turismo una ganancia estimada en 120 millones de pesos mensuales.



Apuntó que esta afectación pudiera requerir hasta una década para recuperar el mercado laboral y económico.



Morón señaló que con el panorama actual, Matamoros tiene ya un retroceso importante que los regresa a 2008, cuando se dio la crisis de la industria automotriz en Estados Unidos, que generó importantes pérdidas económicas, además de 20 mil desempleados.



Y ADEMÁS



GOBIERNO FEDERAL APOYA EN SOLUCIÓN

Respecto al conflicto laboral en Matamoros, a pesar de tratarse de un asunto estatal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló en su cuenta de Twitter que coadyuva en el asunto para que se llegue a un acuerdo.