Isabel Zamudio

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, acusó al fiscal Jorge Winckler de realizar una mala integración en las carpetas de investigación, lo que provoca que integrantes del círculo cercano al ex gobernador Javier Duarte salgan de la cárcel.

Esta semana se informó que Rosario 'N', ex directora de investigaciones ministeriales, dejó el penal de Pacho Viejo. Este miércoles hay audiencia de Luis Ángel 'N', ex fiscal general, quien podría continuar su proceso con arraigo domiciliario.

Cisneros Burgos afirmó que “todo lo que se integró fue una simulación política y no tenía sustento. Tarde o temprano todo eso iba a aflorar como está aflorando ahora; la verdad de las cosas es que la integración de las carpetas correspondió al actual fiscal y se la ha caído como una torre de cartón con todas sus mentiras”.

Agregó que “lo que no hay es una adecuada integración de las carpetas, es verdaderamente lamentable que se quieran burlar así de los veracruzanos".

Insistió en la responsabilidad de los investigados, así como también sostuvo que "lo que no está bien hecho, como ha sucedido en muchos casos, es que las carpetas estén debidamente integradas para que se les finque responsabilidad debidamente, jurídicamente, es puro choro, puro rollo".

Videos de asesinato

Por otro lado Cisneros Burgos reprobó la exhibición de videos por parte de la Fiscalía de Jorge Winckler, de videos donde ser ve el asesinato de dos personas en una estética en Xalapa.

Dijo que lo que hizo el fiscal “es un delito eso, para quienes no lo saben es delito porque no solamente revictimiza a las víctimas, sino una evidencia de la escena del crimen la pone a la luz pública. Es una irresponsabilidad como todas las que ha cometido este señor. Nosotros no tenemos ningún conflicto, que quede claro, ni tampoco es político, es de resultados”.

