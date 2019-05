En Torreón Jardín también 'sufren' por falta de agua

Jorge Maldonado Varela

En la colonia Torreón Jardín también sufren por el desabasto de agua, ya que desde hace tiempo les bajaron la presión debido a que los pozos que surten este sector requieren de bombeo más profundo.

“Estamos padeciendo y entendemos ahora a las personas de nuestra ciudad que no tienen agua, y es verdaderamente un calvario y un suplicio. Siempre nos solidarizamos con las comunidades que sufren de desabasto pero ya lo vivimos en carne propia”, indicó el señor Juan Meléndez, vecino de la colonia.

Luego de los trabajos de mantenimiento que se han realizado en meses recientes a los pozos 1 y 4 en Torreón Jardín, mediante un comunicado la Sociedad Cooperativa de Consumo de servicios de la Colonia Torreón Jardín, anunció que por el desabasto de agua tomarán acciones como reducir la presión del agua, así como interrumpir la distribución en lapsos del día.

Te recomendamos: Jardines del Sol y Ana reportan desabasto de agua

El texto entregado a los colonos hace varios días, indica que dichos pozos, ubicados en las calles Tabachines y Margaritas, presentan serios problemas con el agua ya que se tiene que bombear el líquido a mayor profundidad para poder extraerlo y abastecer el sector.

Por su parte en las redes sociales de la Asociación de Colonos de Torreón Jardín OFICIAL, se posteó una publicación dirigida a los vecinos que indicaba, que a partir de este jueves 23 de mayo y hasta nuevo aviso se suspenderá el servicio del agua en la colonia Torreón Jardín en diferentes horarios.

Se informó que no habrá suministro de agua a partir de las 16:00 hasta las 20:00 horas, además de las 12:00 a las 5:00 de la mañana, por lo cual se sugiere a los colonos tomar las medidas pertinentes ya que estas acciones son por tiempo indefinido.

Y así fue, pues algunos vecinos de esta zona residencial compartieron que desde las 2 de la tarde no sale de las llaves ni una gota de agua.

“En la mañana surten pero no hay nada de presión, el que no tiene hidro no tiene agua ni para lo elemental, así ha sido desde hace más de dos meses. Nunca habíamos padecido de esto y hasta decían que Torreón Jardín tenía agua de sobra”, compartió Lorena Garza, habitante de Torreón Jardín.

Cabe señalar que hasta el momento el director de esta asociación de colonos se encuentra fuera de la ciudad, y será el próximo lunes cuando emita un comunicado al respecto.

Te recomendamos: Sector oriente es el que más sufre desabasto de agua





​

​