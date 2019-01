Comisión de Medio Ambiente busca dialogar con ex consejeros

Brenda Alcalá Mejía

Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Cabildo, Leonor Jacob Rodríguez, promoverá un acercamiento con los especialistas que renunciaron al Consejo del Municipio.

En tanto que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que es una decisión que no implica nada para el municipio y que el director de la dependencia es una "persona competente".

El 25 de enero, se dio a conocer que el Consejo Consultivo de Medio Ambiente de Torreón, "no había sido un mecanismo eficaz para tomar las mejores decisiones en la materia y nunca se han tratado los problemas urgentes de la agenda ambiental municipal", según motivos de las bajas.

Por ello, cuatro reconocidos ambientalistas laguneros presentaron su renuncia para seguir formando parte del equipo.

Se trata de Francisco Valdés Perezgasga, Gladys Aguirre Balza de ProDefensa del Nazas, A. C y María del Pilar López Díaz Rivera de Encuentro Ciudadano Lagunero y el médico especialista en Toxicología Gonzalo García Vargas representante de En Defensa del Medio Ambiente.

Posteriormente renunciaron otros dos.

En torno al tema, la presidenta de la comisión dijo que los ambientalistas por separado le fueron enviando a través de correos electrónicos para hacerle saber de su intención de renunciar al Consejo.

“Sí es de llamar la atención por supuesto ya que son ambientalistas, conocedores en la materia. Ellos manifestaron que sus peticiones u opiniones en materia ambiental no han sido tomando en cuenta sin embargo voy a buscarlos y platicar con ellos para conocer verbalmente los motivos y ver la manera en la que puedan estar cerca de la comisión de Medio Ambiente si no en el Consejo. Yo me comprometo a ser la voz de ellos”.

Por su parte, Zermeño Infante declaró que cuando se nombró el Consejo de Medio Ambiente, algunos no quisieron formar parte mientras otros renunciaron, a lo que señaló, "están en su derecho".

“Para mí son respetables sus opiniones y si no quieren colaborar allá ellos, que sigan opinando y participando en otros foros. No se trata de temas reservados para determinados grupos, hay gente que le preocupa el medio ambiente, la cultura. Pero están en su derecho no tengo, a fuerzas a nadie, los Consejos son para quienes quieran colaborar con la sociedad”.

En torno a su director de Medio Ambiente, Felipe de Jesús Vallejo López, quien estuvo con él hace 20 años durante la primera gestión, confía en su trabajo ya que se trata de una persona que tiene experiencia en la materia.