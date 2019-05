Luis Alatorre

El dirigente de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Seguro Social en Durango, Raúl Mendoza Morquecho, no descarta que las restricciones presupuestales puedan convertirse en "una bomba de tiempo" que estalle a corto plazo.

Dijo que si bien esta limitación que reveló quien hasta ayer había sido director del Instituto, Germán Martínez Cázares, no ha impactado directamente en los insumos debido a que guardan reservas o hay stock de medicamentos, sin embargo el riesgo es latente.

Mendoza Morquecho comenta que algunos de los servicios generales que tiene el IMSS bajo contrato, como el comedor, la limpieza, así como suministros e insumos de oficina, tienen problemas al venir retrasando el pago de facturas rezagadas y advierten con cancelar su dotación.

El dirigente mencionó que las declaraciones vertidas por el ex director no están fuera de la realidad, sobre todo porque al tratarse de un órgano operado por el tripartismo de patrones, obreros y gobierno, no merece la injerencia de criterios restrictivos por parte de la Secretaría de Hacienda.

Hizo ver que a nivel nacional su líder, Arturo Olivares Cerda, publicó un desplegado en la página oficial del SNTSS, en la que si bien respaldan la política económica del presidente de la república, como trabajadores del IMSS solicitan su solidaridad debido a que demanda una nueva infraestructura, ya que muchas unidades de Puebla, Oaxaca y Ciudad de México, resultaron dañadas desde el terremoto del 2017 y no han sido rehabilitadas.

Refirió que de acuerdo al último informe del INEGI, de 124 millones de mexicanos, 80 millones están bajo la cobertura del IMSS, de los cuales 70 millones corresponden al régimen ordinario, es decir, afiliados que pagan cuotas, mientras que 10 millones provienen del IMSS - Bienestar, un programa del Gobierno Federal.

Ante esta circunstancia, el dirigente de más de 5 mil 800 agremiados que tiene el IMSS como trabajadores sindicalizados en el estado de Durango, en 20 centros de trabajo, no niega que por esas restricciones presupuéstales la cobertura sufrirá las consecuencias.

Te recomendamos: Gobierno federal se encargará de distribuir medicamentos desde el 1 de julio

​