Tras darse a conocer que un episodio de la caricatura de Arthur comenzaría con la boda entre el profesor, el señor Ratburn, con su novio Patrick, en Alabama, Estados Unidos decidieron no transmitirlo.

En el episodio se puede ver al maestro de primaria mientras camina hacia el altar acompañado de su novio, un fabricante de chocolates, que le guiña el ojo.

Aunque se tema generó controversia en el país norteamericano y no se transmitió el episodio bajo el argumento de que los niños no deben ver esa clase de contenido, en él los protagonistas se muestran preocupados y no por el hecho de presenciar una boda gay, sino que el profesor suele bailar de forma muy excéntrica.

La Televisión Pública de Alabama fue cuestionada por el portal AL.com acerca de la decisión de no transmitir el episodio, sin embargo no hubo una respuesta concreta.

"Los padres han confiado en Alabama Public Televisión durante más de 50 años para brindar programas para niños que entretenga, eduquen e inspiren (...) Lo más importante, aunque recomendamos encarecidamente a los padres que vean la televisión con sus hijos y hablen sobre lo que aprendieron después, es que los padres condíen en que sis hijos pueden ver APT sin su supervisión".





​LLG