Martha Calvillo

Más allá de un simple concierto, la tercera edición del Roxy Fest, busca convertirse en toda una experiencia integral que reúne en un solo lugar música para todas las edades, incluso para los más pequeños, gastronomía y diversión para disfrutar en familia, con amigos o con la pareja y que ahora presenta una importante evolución en organización, formato y concepto.

“Definitivamente hay un cambio importante creo que la gente que nos acompañe verá una evolución, nos gusta mucho cuidar los detalles, lo primordial es no pensarlo como un festival sino como una experiencia integral, el tema no es sólo la música, hay un mini festival para los niños, un corredor gastronómico. Para nosotros es muy importante que los asistentes disfruten desde que llegan hasta que se van, es importante que se lleven una experiencia completa”, dijo en entrevista para ¡hey! Corina Shenkel, una de las directoras del festival.

El Roxy se trata de una propuesta cien por ciento hecha en Guadalajara por un equipo de tapatíos apasionados por la industria del entretenimiento que buscan trasmitir un mensaje de inclusión y convergencia.

“Es un festival al que se le pone mucho corazón, mucha alma hay mucho trabajo de mucha gente tapatía dedicada a esto, somos puros apasionados. Creemos mucho en lo que transmitimos a través de este festival de este espacio que se está creando y es un orgullo de Guadalajara”.

Sin duda uno de los grandes aciertos es la inclusión del Roxy Kids, espacio dedicado a los pequeños en donde no solo hay música sino talleres, refrigerios y hasta yoga, pues se trata de que chicos y grandes disfruten de la experiencia musical.

“Tenemos varios ejes importantes la música evidentemente es el eje central pero para nosotros es importante este festival de niños dentro del festival porque es como dar a estas nuevas generaciones el amor por la música, el que puedan asistir los papás con sus hijos desde muy pequeños a disfrutar un espacio que está cool para todos que puede ir igual la gente joven con sus amigos que un chavorruco y sus hijos hay un tema de inclusión de que todos somos Roxy”, detalló Corina.

Como novedades para esta tercera edición es el montaje de un cuarto escenario, la zona gourmet que correrá a cargo de reconocidos chefs de Yucatán que vendrán a presentar lo mejor de la gastronomía de aquel estado y como en anteriores ediciones, se rendirá homenaje a una banda icónica dentro de la música internacional, en esta ocasión será a The Beatles, además será un beatle quien funja de juez para el nuevo espacio de capilla.

“Este año en la zona gourmet es presentada por Yucatán, nos van a mandar a unos chefs bastante espectaculares para que la zona gourmet esté muy nutrida, vamos a tener una capilla de bodas donde vas a poder tener una boda estilo festival donde te va a casar uno de los Beatles, esto va ser una experiencia muy divertida, estamos buscando completar el festival con este tipo de experiencias, las suites siguen vamos a tener zona vip y muchas atracciones”.

El Roxy Fest se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en Terraza Vallarta tiene como invitados a Stone Temple Pilots, Caifanes, Bush, 2 Many DJs y Future Islands, entre otros, se trata de un cartel que integra a grupos para complacer todos los gustos.

“En todos los carteles siempre hay gente a la que le guste, a la que no, es algo propio de la naturaleza de un festival hay grandes carteles que de pronto dicen esto me gusta, esto no me gusta aquí somos incluyentes esperemos tratamos de incluir como para todos de para todo el mercado de chavorrucos, de jóvenes, de la nostalgia y estamos muy contentos”.

No se sienten amenazados

Hace una semana se dio a conocer el cartel del Corona Capital Guadalajara, el cual incluye a agrupaciones como Tame Impala, The Chemical Brothers, Phoenix y los Yeah Yeah Yeahs, y a pesar de que la venta de boletos ya está abierta, los organizadores del Roxy no se sienten amenazados con esto y que se les merme su boletaje, pues aseguran que hay público para todo.

“La verdad es que hay mercado para todos para el Corona Capital todavía falta tiempo traen un gran cartel, hay que reconocernos y apoyarnos, lejos de vernos como una competencia tenemos que vernos como aliados, al final del día nos enorgullece como ciudad tener estos eventos hablando de un Corona Capital de un Roxy de todos los festivales que están volteando a Guadalajara qué gusto que tengamos en esta ciudad de estos festivales”.

Roxy Somos Todos

Dentro de su identidad como festival cien por ciento tapatío, los organizadores decidieron hacer una imagen que representará este concepto, es por ello que de la mano del colectivo FEAR crew hicieron un afiche con lo más representativo de Jalisco desde el mariachi, hasta Vicente Fernández, Sixto, Trino, las tortas ahogadas así mismo miembros del staff y de la prensa que denominaron el Sgt. Pepper's del Roxy.

“Es como un homenaje porque este festival es de todos, este festival lo han hecho los medios de comunicación que nos han apoyado, lo han hecho un montón de tapatíos dedicados a esta industria, apasionados del tema y lo ha hecho cada persona que ha ido, cada niño que ha asistido y nos sentimos profundamente orgullosos de ser tapatíos, en el cartel están los medios de comunicación, está el staff que trabaja pero también están todos estos elementos que nos caracterizan como tapatíos, la idea surgió porque queremos emular un poco la portada del Sgt. Pepper's donde salen todos mezclados y este es el homenaje del Roxy”.

El cartel completo

Stone Temple Pilots

Caifanes

2 Many DJs (LIVE)

Future Islands

Bush

311

Soul Asylum

Daniel Habif

Nacha Pop

Jade Bird

The Fab Four

Jesse Baez

Robert Delong

Goodnight Japan

Centavrvs

Buffalo Blanco

Les Deuxluxes

Fémina

Troker

Ohh Lala!!

Nunca Jamás

Dan Marshall

Cobra Kai

Noah Pino Palo

Ëda

Juan Pablo Pelonsan

César Cosío DJ Set

Roxy Kids

Troker

Be Brave Benjamin DJ

DJ Pklant

Little House Band

Mariana Motoko (mural)

Héctor Aguilar (ritmos para jugar y juegos para rimar)

Energía espiral (Hula hoops)

Avellana Vegana (Cocina natural y crudivegana)

Across the universe (Circuito)

Street Dance

Acroyoguitos



GPE