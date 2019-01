Martha Calvillo

El festival musical con causa Rock X La Vida llega a su edición número 13 consolidándose como uno de los más longevos e importantes de Guadalajara, con un objetivo específico como lo es la prevención del suicidio, se llevará a cabo el próximo 6 de abril en el Parque Agua Azul y cuenta con un cartel de más de 20 agrupaciones.

“Estamos muy contentos, es la treceava edición, hemos superado tres administraciones y toda la grilla, diferentes colores y partidos, estamos muy contentos porque el festival sigue cumpliendo sus objetivos que es el apoyo y la prevención del suicidio, dar a conocer a los jóvenes la línea de crisis, y celebrar la vida”, dijo en rueda de prensa, Alejandro Tavares, miembro del comité organizador del festival.

El cartel de artistas que harán gala de su talento en 4 escenarios principales va meramente de rock latino, con bandas de Argentina, Costa Rica, Colombia y México, estas son: Los Pericos, HelloSeahorse!, Jonáz, Genitallica, Golden Ganga, La Dosis, Sergio Arau y los Heavy Mex, Elis Paprika, Gran Sour, Fanko, Dolphant, No Tiene la Vaca, Rojo Frenesí, Dínamo, Los Malavibra, Puerquerama, Apolo 7, Don Tetto, Gandhi, Ajenos, Nata y Juana la Rodillona.

“Logramos reunir muy buenas bandas vamos a tener 4 escenarios faltan 2 headliners, no los anunciamos aún no porque no estén confirmados sino porque nos pidieron prudencia con las fechas pero vienen 2 bandas importantes, este elenco es más latino que el Vive Latino, es un muestreo de lo que se hace a nivel Latinoamérica en rock”, detalló Tavares.

A lo largo de las doce ediciones pasadas, el Rock X La Vida ha logrado reunir a más de un millón de personas, para esta edición esperan a 25 mil personas, para ello contarán con toda la extensión del parque, sin limitantes, pues además se busca recuperar y dar a conocer los espacios y bosques urbanos de la ciudad.

“Decidimos volverlo a hacer en el parque porque está la Concha Acústica es un lugar muy emblemático, hay que recuperar espacios de la ciudad, hay muchos jóvenes que no conocen ese lugar que además es zona ecológica protegida, es un bosque urbano increíble y agradezco al ayuntamiento que nos lo haya prestado para esta edición”.

Por su parte artistas presentes en la rueda como Sara Valenzuela de La Dosis, Adán Núñez, de la Golden Ganga y Richie Arreola productor y músico invitado de varias agrupaciones señalaron la importancia de ser parte de este festival en pro de la vida y brindar este tipo de mensajes a los jóvenes, resaltaron que a través de la música es más fácil captar la atención de los jóvenes y darles a conocer las alternativas para celebrar y seguir vivos, además se comprometieron a dar shows completos y muy especiales.

El Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) quien es co-organizador del festival aporta información detallada, concientiza y brinda apoyo a los jóvenes para que puedan manejar la depresión y los factores que orillan al suicidio, además informaron que las cifras en Jalisco van a la baja y que este tipo de eventos pone en la mira este problema que es muy importante.

El Rock X La Vida se llevará a cabo el 6 de abril a partir de las 14:00 horas. La entrada es gratuita con boleto por lo que invitan a estar al pendiente de las redes sociales del festival para saber cómo adquirirlos.



