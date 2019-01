Milenio Digital

Tras ser nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019, Yalitza Aparicio se convirtió en noticia alrededor del mundo y acaparó varios titulares en la prensa internacional.

Medios como el francés Le Figaro o el New York Times subrayan que la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, es la primera mujer de origen indígena en ser nominada a los premios que entrega la Academia de Cine de Estados Unidos.

"Con sólo 25 años, hizo historia por su actuación en Roma (2018), de Alfonso Cuarón. Retrato expreso de la heroína de la producción de Netflix, nominada a los Oscar 2019" (Le Figaro).

"Aparicio también se ha convertido en un potente modelo a seguir en una conversación sobre el trato a los indígenas en México y la difícil situación de las trabajadoras domésticas como su madre, cuyas experiencias nutrieron la actuación de su hija" (The New York Times).

También la edición en español del New York Times le ha dedicado varios textos a Yalitza Aparicio, uno de los cuales habla sobre el ascenso al estrellato de quien antes se dedicaba a la docencia y no tenía experiencia en la actuación.

"Yalitza, de 25 años, acababa de titularse como maestra y estaba viviendo en esa ciudad montañosa de 40 mil habitantes cuando, por capricho, hizo una audición que la llevó al papel protagónico de Roma, el de Cleo, una mujer que trabaja como empleada doméstica en los años setenta. Ahora la aplauden como un modelo a seguir para las mujeres y las personas indígenas en México y los críticos hablan con entusiasmo sobre su actuación" (The New York Times en español). ​

Otros medios internacionales como el canadiense The Star o el alemán Süddeutsche Zeitung también se han hecho eco de la historia de éxito de Yalitza Aparicio. El periódico de Toronto hace énfasis en la inexperiencia de la joven en el campo de la actuación y en su interés por la educación.

The Star: ¡Felicidades por Roma! ¿Todavía quieres ser profesora de escuela o es que Roma te ha hecho querer que la actuación sea tu carrera?

Yalitza: No he decidido si quiero ser profesor o actor, porque me gustan los dos. Y también los dos van de la mano a la enseñanza, ambos son formas diferentes de educar.

Bajo el titular "La estrella de Roma, Yalitza Aparicio, se puso a llorar", el periódico alemán Süddeutsche Zeitung reportó la nominación de la actriz y su posterior reacción.

La edición francesa de Business Insider ha dedicado un texto a los datos más importantes alrededor de Yalitza Aparicio y destaca el carácter histórico de su nominación a los premios Oscar 2019.

"Aparicio es la segunda actriz mexicana nominada como actriz principal, la primera es Salma Hayek por su papel en Frida. Solo otros seis actores y actrices mexicanos han recibido nominaciones de la Academia" (Business Insider).

Medios en español como El País; El Comercio, de Perú, y El Clarín, de Argentina, no se han quedado atrás en la cobertura de todo lo relacionado con Yalitza Aparicio, de quien a estas alturas se puede decir que se trata también de un fenómeno mediático: por su actuación, por la nominación al Oscar y por el sentido político que ésta implica.

"Hace tres años, sobre Aparicio pendía la temible espada que amenaza la mayoría de las vidas de Tlaxiaco, un municipio de 40 mil personas donde cuatro de cada 10 casas no tienen drenaje. La pobreza y las carencias restringen la existencia de cientos de jóvenes que no pueden romper un ciclo inevitable. A inicios de 2019, el alcalde de Tlaxiaco fue asesinado minutos después de haber jurado el cargo. La violencia no es una desconocida para la familia Aparicio Martínez. La madre de Yalitza, Margarita, es una indígena triqui originaria de San Juan Copala, una etnia rota por los acerados odios entre sus grupos políticos que han llevado a contar por decenas los homicidios en la comunidad" (El País). "Aparicio recibió una nominación al premio más cotizado del cine, junto a pesos pesados como Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga y Melissa McCarthy" (El Clarín).

​"Su madre es triqui y su padre, mixteco, aunque este decidió no enseñarle su idioma a ninguno de sus hijos por temor a fueran discriminados" (El Comercio).

