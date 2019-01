Milenio Digital

Patricia Reyes Spindola asegura que sacaron de contexto sus declaraciones sobre Yalitza Aparicio, pues hace unos días la actriz habló la carrera en Hoollywood para la protagonista de Roma; “Me parece que no tiene la vocación de actriz. Me parece, ojalá me equivoque y sea la Katy Jurado del siglo XXI”, respondió, además de decir que le parecía "un flash" por lo efímera que podría ser su fama.

Durante su visita al programa de Youtube La Saga, conducido por Adela Micha, la actriz dijo que los medios sacaron mal intencionadamente la enterevista que le realizaron días previos a las nominaciones de los premios Oscar.

La actriz comentó que Yalitza Aparicio tiene vocación docente, por lo que en sus planes probablemente no pretendía convertirse en actriz, y Reyes Spíndola enfatizó que ella solo dio su punto de vista con base en una entrevista previa que había visto sobre Yalitza.





“La felicito, es de Tlaxiaco, es muy guapa, es del mismo pueblo de mi bisabuelo, me da mucho gusto”, dijo en La Saga, al aclarar la situación.

Para finalizar, Spíndola aseguró que no siente envidia por el éxito de Yalitza, sino todo contrario, le deseó que pueda volver a México con los premios por las que ella fue nominada.

“Si hay un sentimiento que no conozco, es el de la envidia”, afirmó Reyes Spíndola.





