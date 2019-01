Milenio Digital

Spike Lee, nominado en tres categorías por su película BlacKkKlansman entre ellas a Mejor Director en los premios Oscar, nació el 20 de marzo de 1957. Es un guionista, productor y director reconocido en Estados Unidos, sin embargo, desde que inició su carrera, ha tenido una relación tensa con La Academia.



Un ejemplo de lo anterior fue en 2016 cuando Spike informó que no asistiría a la ceremonia de premiación como protesta ante las omisiones de La Academia al momento de reconocer al talento afroamericano.



Por su desempeño como director en BlacKkKlansman, Spike Lee fue nominado en esta categoría por primera vez, a pesar del reconocimiento que ya posee como uno artistas más importantes de la industria cinematográfica.

El cineasta afirma que en temporada de premiación es considerado como la apuesta improbable para ganar y le gusta esa posición: “Nunca he sido el favorito (…) somos el caballo negro de la carrera”.

BlacKkKlansman tuvo una buena aceptación ante la crítica; el portal Rotten Tomatoes la calificó con el 95% de comentarios favorables con base en 356 críticas.

Perfil: Spike Lee Edad 61 años Nacionalidad Estadunidense Peliculas 31 Premios 1 Oscar 1 BAFTA 1 EMMY “Nunca he sido el favorito (…) somos el caballo negro de la carrera”, Spike Lee.

​BlacKkKlansman

La cinta juega con el humor y acusa al mismo tiempo, se centra ubica en los años 70 cuando había mucha agitación social por la lucha de los derechos civiles, dentro de ese contexto se encuentra Ron Stallworth quien se convierte en el primer agente afroamericano del departamento de policía de Colorado. El nuevo agente trabaja en la comunidad de Spring y lleva a cabo la peligrosa misión de infiltrarse en el Ku Klux Klan para exponerlo en la ciudad.







Premios

Spike Lee

recibió el premio Oscar Honorífico en 2016; un BAFTA Especial en 2002; y dos Emmys por Merito excepcional en no-ficción y Mejor Director en un programa de no ficción por When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts.









LLG