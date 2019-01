Milenio Digital

Regina King compite por el Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en el largometraje If Beale Street Could Talk (Si la colonia hablara), que también busca los premios en las categorías de Mejor Música Original y Guión.

Uno de los trabajos más destacados en la película es el de King, quien interpreta a Tish, ya que la crítica como la de The Guardian asegura que “tiene una participación maravillosa, que muestra un maternalismo natural que salta de la intención de apoyar una necesidad desesperada de protección en una escena de confrontación”.

Para Regina King, siempre fue todo sobre el amor. "Lo que más me impactó sobre el personaje y la historia en sí es el amor que esta mujer tiene por su familia y el amor que la familia tiene por los demás", explicó a en una entrevista con Entertainment Weekly sobre su papel en la adaptación de Barry Jenkins de la novela de James Baldwin en 1974, If Beale Street Could Talk.

México se hace presente en esta película con la participación de Diego Luna en su papel de Pedrocito.

Regina Rene King nació el 15 de enero de 1971 en Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Southern California.

La actriz hizo su debut en la serie de televisión 227 en donde interpretó a Brenda Jenkins, a lo largo de 107 episodios, al terminar con este proyecto en la pantalla chica, decidió emprender su carrera en el séptimo arte.

En 1991 debutaría en su primera película Boyz n the Hood en donde compartió créditos con Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne y Hudhail Al-Amir.

La década de 1990 significó un gran crecimiento en la industria para la actriz porque trabajó en películas taquilleras, algunas de ellas siendo recordadas a lo largo del tiempo como: Jerry Maguire (1996), que protagonizó Tom Cruise y que ganó el Premio Oscar en la Categoría de Mejor Actor para Cuba Gooding Jr.

Otras de sus participaciones destacadas se encuentran en Enemy of the State (1998), Down to Earth (2001), Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (2003) y Daddy Day Care (2003).



El 2014 se incorporó con gran éxito a la televisión con American Crime, serie que le dio por dos años consecutivos el Premio Emmy en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión (2015 y 2016 ).

Un año más adelante obtendría el Emmy en la categoría Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para televisión por su trabajo en Seven Seconds.

If Beale Street Could Talk

Sinopsis: La historia se basa en la novela de James Baldwin, If Beale Street Could Talk, la película sigue a Tish, una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contrarreloj para demostrar la inocencia de su pareja.

Actúan: Brian Tyree Henry, Dave Franco, Diego Luna, Ed Skrein

Dirige: Barry Jenkins



Perfil Regina King Edad 48 años Nacionalidad Estadunidense Películas y Series 36 Premios 1 Globo de Oro 3 Emmy "Ya sea que esté actuando, produciendo o dirigiendo, Regina King es un talento creativo increíble": Harold Matzner, director dePalm Springs.

Premios

Globo de Oro

2018 Mejor Actriz de Reparto por If Beale Street Could Talk

Emmy

2017 Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para Televisión por Seven Seconds.

2016 Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión por American Crime.

2015 Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para Televisión por American Crime.

