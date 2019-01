Milenio Digital

Rachel Weisz compite por el Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película The Favourite (La favorita), largometraje que se postula en 10 ternas de la ceremonia que reconoce a lo mejor del cine.

El trabajo de la estrella de cine fue bien recibido por la crítica como la de The Guardian: “Como Sarah, Weisz cuenta con una presencia audaz que mantiene a sus enemigos cerca, en el entendimiento de que puede dispararles en cualquier momento.

"Una escena en la que arroja el contenido de una estantería a la nueva Abigail es magnífica”.

La reina Anne (Olivia Colman)puede sentarse en el trono, pero su mejor amiga de la infancia (y su amante secreta) Lady Sarah (Rachel Weisz) es la verdadera jugadora de poder en The Favuorite (La Favorita) de Yorgos Lanthimos.

Sobre este personaje, la actriz dijo a Entertainment Weekly que lo disfrutó porque “es tantas cosas: genial, cruel y vulnerable".

Rachel Hannah Weisz nació el 7 de marzo de 1970, en Londres, Inglaterra. Rachel comenzó a modelar cuando tenía 14 años, y comenzó a actuar durante sus estudios en la Universidad de Cambridge.

Mientras estaba allí, formó una compañía de teatro llamada Talking Tongues, que ganó el Premio Guardian, en el Festival de Edimburgo, por su participación en Washbag de Neville Southall.

La actriz tuvo sus primeros pasos en la actuación en la serie The Advocates (1992), Inspector Morse (1993), Sweating Bullets (1993) y Scarlet and Black (1993).

Su paso por el cine comenzó con su participación en la película Death Machine, dirigida por Stephen Norrington, de ahí en adelante siguió su carrera en proyectos como The Mummy (1999), Enemy at the Gates (2001) y The Shape of Things (2003).

En 2005 realizó la película The Constant Gardener (2005), que le valió su primer Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto. El filme contó con la dirección de Fernando Meirelles.

Perfil. Rachel Weisz Edad 48 años Nacionalidad Británica Películas 48 Premios 1 Oscar 1Globo de Oro 1 Emmy "Mi personaje es un jugador de ajedrez serio":Rachel Weisz

The Favourite



Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca.

Cuando una nueva sirvienta, Abigail (Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina.

Premios

Oscar

2006 Mejor Actriz de Reparto por The Constant Gardener

Globo de Oro

2006 Mejor Actriz de Reparto por The Constant Gardener

SAG (Sindicato de Actores de Estados Unidos)



2006 Mejor Actriz de Reparto por The Constant Gardener





