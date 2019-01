¿Cuáles son las películas más nominadas en la historia del Oscar?

Milenio Digital

Llamado oficialmente Premio de la Academia al Mérito, el Oscar es considerado el máximo honor en el cine, por lo que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se encarga de calificar y dar a conocer a los nominados.

Para participar, el largometraje debe cumplir con algunas reglas, en caso de ser candidato, los productores deberán llenan un formulario que se envía a los miembros de la Academia que dará su veredicto.

​Te presentamos las películas más nominadas en la historia de los Oscar:

Titanic

La cinta de 1997 dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen en el transatlántico RMS Titanic y luchan juntos para sobrevivir al hundimiento del lujoso barco tras el choque con un iceberg.

Desde su estreno fue bien aceptada, el sitio web Rotten Tomatoes le otorgó una calificación del 88 por ciento de aceptación, mientras que el reconocido crítico cinematográfico, Roger Ebert, mencionó lo siguiente:

“Está hecha en forma impecable, inteligentemente construida, muy bien actuada y es fascinante, películas como esta no son difíciles de hacer en lo absoluto, pero es casi imposible hacerlas bien”.

Número de nominaciones: 14

Oscar: 11



All About Eve (La malvada)

La película de 1950 fue dirigida por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por Bette Davis y Anne Baxte.

La historia se basa en el cuento The Wisdom of Eve de Mary Orr (1910-2006) y se centra en Eve Harrington, una ambiciosa aspirante a actriz que se infiltra en el camerino de la estrella Margo Channing para convencerla de que la ayude, sin embargo, Eve tiene macabros planes y está dispuesta a todo para entrar en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con las críticas, el diálogo es uno de los elementos más destacados:

“Una cinta que gracias a su diálogo sin precio e inolvidable rendimiento, jamás perderá su lustro”, indicó ReelViews.

Número de nominaciones: 14

Oscar: 6

La forma del agua

La cinta de 2017 escrita y dirigida por Guillermo del Toro fue protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon y Richard Jenkins; narra la historia de una joven que se enamora de una criatura humanoide capturada en un laboratorio gubernamental.

La película recibió elogios después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo una calificación de aprobación del 92 por ciento basada en 343 reseñas reunidas por Rotten Tomatoes.

Número de nominaciones: 13

Oscar: 4



Lo que el viento se llevó

La película de 1939 es una adaptación de la novela de Margaret Mitchell con el mismo nombre. Fue producida por David O. Selznick y dirigida por Victor Fleming.

La historia se centra en Scarlett O´Hara (Vivien Leigh), la hija de los dueños de una plantación de Georgia que vive una difícil relación amorosa. Otros protagonistas son Clark Gable y Leslie Howard.

The New York Times la calificó como una "historia interesante bellamente contada".

Número de nominaciones: 13

Oscar: 8





De aquí a la eternidad

Dirigida por Fred Zinnemann, la película de 1953 narra la historia de un soldado cuyo capitán lo quiere obligar a boxear; ante su negativa se encarga de poner obstáculos y trabas para que cambie de opinión.

Número de nominaciones: 13

Oscar: 8

Shakespeare apasionado

En 1998 se estrenó el filme dirigido por el británico John Madden, el cual fue protagonizado por Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes.

La película narra la vida amorosa entre Violeta de Lesseps y el joven Shakespeare en la época en la que el autor escribió Romeo y Julieta.

Críticos de The New York Times la calificaron como “todo un encanto”, mientras que Rotten Tomatoes le otorgó un 92 por ciento de críticas positivas.

Número de nominaciones: 13

Oscar: 7



Forrest Gump

Basada en la novela homónima, la película de 1994 cuenta la historia de un hombre que sufre una leve discapacidad intelectual, pero su esfuerzo lo lleva a estar en eventos memorables en la historia de Estados Unidos.

Sus protagonistas son Tom Hanks como Forrest Gump, Robin Wright como Jenny Curran y Gary Sinise como el teniente Dan Taylor, entre otros.

El diario británico The Guardian la calificó como un éxito: “Ni los que estaban relacionados con el filme tenían la más remota idea del éxito que estaba esperando esta extraña parábola, que lanza a un sabio idiota en la historia reciente de los Estados Unidos, y se convierte en un héroe americano de pleno derecho”.

Número de nominaciones: 13

Oscar: 6

Chicago

El musical estadunidense dirigido por Rob Marshal llegó a las salas de cine en 2002. Se centra en la vida de dos delincuentes detenidas por un crimen pasional que esperan su juicio; ambas luchan por conseguir fama que les permita salvarse de la horca.

La revisión global del sitio web Rotten Tomatoes le otorgó un 87 por ciento de aprobación y sus protagonistas Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere se llevaron los aplausos del público.

Número de nominaciones: 13

Oscar: 6

Otras cintas con igual número de nominaciones (13), pero menor cantidad de premios recibidos son:



Mary Poppins (1964): 5 Oscars



Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966): 5 Oscars



The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001): 4 Oscars



The Curious Case of Benjamin Button (2009): 3 Oscars

Caso especial

Ben Hur, la cinta de 1959 ambientada en la provincial romana de Judea en tiempos del emperador Tiberio fue dirigida por William Wyler y producida por Sam Zimbalist.

En la historia, los dominados por los romanos esperan la llegada del mesías que libere a su pueblo y sus actores principales son Charlton Heston, Stephen Boyd y Jack Hawkins.

Es una de las cintas más recordadas en la entrega de premios debido a que de las 12 nominaciones al Oscar que obtuvo, se llevó 11 estatuillas.





