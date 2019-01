EFE

El teatro Sadler Wells de Londres anunció que en 2020 estrenará Message in a bottle, un nuevo espectáculo inspirado en la música de Sting, el cantante de la banda británica The Police

La función, que se estrenará el 6 de febrero del año que viene y estará en cartel hasta el 21 de marzo, ha sido coreografiada por la artista Kate Prince y sus responsables la definen como "una original danza lírica hip hop, combinada con una música impresionante", que pretende contar "una historia edificante de humanidad y esperanza".



Message In a Bottle, que tras su estreno en la capital británica iniciará una gira nacional e internacional, contará con clásicos de la banda londinense como "Every Breath You Take", "Roxanne", "Every Little Thing She Does Is Magic" o "Walking On The Moon".

Sting, quien primero saltó a la fama como vocalista de la banda The Police, dijo que el espectáculo es una gran combinación de la música de la banda y "el exitoso trabajo de una coreógrafa con tanta reputación como Kate Prince".





"Fui testigo de uno de los primeros ensayos y estuve muy emocionado por el potencial. Siempre es interesante cuando alguien de otro campo ofrece una perspectiva nueva e inesperada sobre tu trabajo y estoy ansioso por verlo", afirmó el cantante.

La coreógrafa se confesó una "fan de Sting y The Police" durante toda su vida y afirmó que les vio tocar en directo cuatro veces. "Como coreógrafa, cuando escucho música siempre me siento inspirada para crear danza, y la música de Sting, que lleva más de 30 años sonando en mis auriculares, me hizo pensar lo mismo:'Quiero hacer una coreografía sobre ella'", apuntó.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 25 de febrero y la reserva prioritaria se abrirá el 18 de ese mes.









LACP

​

​

​