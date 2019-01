Milenio Digital

Phil Collins es uno de los músicos más queridos por el público desde la década de 1970 y 1980, cuando alcanzó la fama mundial. Hoy celebra 68 años, nació un día como hoy pero de 1951 en Londres.

Miembro de Genesis, asumió el liderazgo tras la salida de Peter Gabriel en 1975. Seis años después inició su carrera como solista, dejando éxitos como “In the Air Tonight”, “One More Night”, “Another Day in Paradise” y “Sussudio”.

El músico también tiene una carrera destacada en el séptimo arte, logrando tener un Premio Oscar en el 2000 en la categoría de Mejor Canción por "You'll Be In My Heart", de la película de Disney Tarzan.





Ha sumado otras dos nominaciones en la misma terna al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por "Two Hearts" en Buster (1989) y "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" en Against All Odds (1985).

El año pasado, Collins regresó a los escenarios después de 11 años de silencio y expresó a la revista The Rolling Stones que estaría interesado en un reencuentro de la banda pero si su hijo está detrás de la batería.

Por años, la idea de que Génesis regresara al escenario parecía poco probable. La última reunión del grupo fue hace 12 años para la gira Turn It On Again.

En la actualidad Collins ofrece conciertos al rededor del mundo. Con su gira más reciente Still Not Dead Yet Live recorrió varias ciudades de Estados Unidos.

