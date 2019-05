Mon Laferte responde groserías de fans de Interpol

View this post on Instagram

No es por presumir (obvio soy una presumida) pero el otro día recibí doble disco de platino en ???????? por #norma y doble disco de platino en ???????? por #norma además de un reconocimiento especial por un millón y medio de discos vendidos en el mundo con mis 3 últimos álbumes. Muchas gracias por escuchar mis canciones ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.