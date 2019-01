Libertad Ampudia

Milo Kmpos se encuentra promocionando su sencillo “Ladrón”, probadita de lo que vendrá en su próximo disco; el cantautor está apostando por baladas con un sonido que se ha olvidado un poco en la industria, inspirado en figuras como Bruno Mars, Kalima y Luis Miguel.

“Hablando del disco que viene, lo que quiero lograr con el sonido es que cuando la gente lo escuche le llame la atención porque sea algo que ya no se ha escuchado tanto; estoy buscando hacer algo como lo que hacía Luis Miguel e n los 90, muy funk, como tipo la de ‘Suave’, ese tipo de rolitas, que te causaban entre querer bailar y no, es una música riquísima que no se ha vuelto a hacer”, dijo en entrevista con M2.

Y añadió: “Tampoco me voy a alocar y sacar algo radical, pero sí quiero irme un poco a lo que hace Bruno Mars, por ejemplo, pero mexicanizado; también me encantó lo que hizo Kalimba en ‘Fiesta’, que suena muy diferente, pero no te aburre, te incita a echar fiesta, te pone de buenas, no es sólo perreo y ya”.

Las bases del joven mexicano son las baladas pop y el electro latino, así comenzó su carrera hace cuatro años; pero, hoy, está en la búsqueda de encontrar un sonido propio.

“Quiero experimentar, siento que uno debe encontrar un sonido que lo diferencie, me siento en el momento en que personalmente y en la industria están abiertos y un poco cansados de que todo suene igual. Quiero encontrar un sello particular, que no suene a nadie, porque últimamente todos se han movido a un sonido”, comentó.

No teme que las modas lo opaquen; recientemente le dijeron que “Ladrón” no es una canción para el antro, pero a él eso le agrada, porque no todo debe ser para eso, el quiere dar a su público música para disfrutar en el carro, en la casa, la fiesta o en los audífonos al hacer ejercicio.

Productor

compuso y produjo su último sencillo, como está haciendo con el resto del disco; desde hace un año tomó al 100 por ciento las riendas de su carrera y le gusta cómo han fluido las cosas. Sí ha tenido productores invitados, pero ya no permite que cambien sus canciones por completo.

“Me encanta, porque si algo me quedó muy claro, y creo que eso es la vida, para que a alguien le guste tu trabajo primero te debe de encantar a ti; mi música siempre me ha gustado, pero cuando las produce alguien siempre me he quedado con algo. Sí me gusta involucrar a la gente, es una micro empresa, delgas responsabilidades; es demandante, pero es padrísimo”, señaló.

Compositor

El joven estudió producción musical, pero desde pequeño también ha practicado la composición; en la preparatoria escribía canciones para todo: sí tenía una relación, canción; si peleaban, canción; si terminaban, canción.

Ahora eso ha cambiado, para empezar no compone sobre cosas personales, pero sí trata de practicar cada que puede. “Tienes que practicar, porque la música es como un músculo, hay que trabajarlo todos los días; además, te ayuda a quitar vicios, a no repetir historias o palabras”, refirió.

Además de escribir sus temas, le gusta proponer material a artistas de regional mexicano; disfruta el giro, porque es un género en que tiene más libertad, no hay filtros y las cosas se dicen de manera literal y sencilla.

CLAVES: El cantautor prepara un concierto para mayo en el Foro Viena; además, está por lanzar dos colaboraciones y, en un par de meses, el próximo sencillo previo a material discográfico.La música le viene desde niño; de pequeño le decía a su mamá que quería ser “marachi” (sic), cantaba con el peine en la mano y, afortunadamente, una prima le regaló una guitarra y un piano. El joven invita a sus seguidores a agregar sus canciones a sus propias playlist, pues platicó que eso ayuda mucho más que las reproducciones a los artistas independientes como él.

