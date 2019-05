Anitta, el fenómeno de Brasil, va por Norteamérica

Libertad Ampudia

Anitta lanzó su álbum Kisses y el concepto que lo envuelve es el pretexto perfecto para hablar de empoderamiento y aceptación, dos mensajes que quiere mandar al mundo utilizando su voz.

“Es complicado porque hay reglas, una expectativa hacia las mujeres, de cómo ser, cómo portarse, cómo verse, sabes; yo pienso que las mujeres deben ser lo que quieran ser, sin que les importe lo demás, ir contra el machismo, la expectativa que las personas nos ponen solo por ser mujeres. Eso es importante, que las mujeres sepan que debemos estar unidas, así podemos hacer lo que queremos hacer y no juzgar a las demás”, dice a M2.

Pero esta idea va más allá del género; en entrevista telefónica, destaca que el llamado que deja en su nuevo material discográfico va dirigido a todo su público, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, en busca de una humanidad orgullosa de lo que es y contenta consigo misma.

“El mensaje es que nosotros no podemos dejar que la gente nos diga quién debemos ser, ni qué tipo de persona debemos de ser; a veces, nos toca ser diferentes, tener diversas caras al mismo tiempo, a mí me pasa así y no voy a dejar que nadie pueda cambiar las cosas”, menciona.

En ese sentido, recuerda en los 10 sencillos que lanzó muestras diferentes facetas de una misma Anitta; se ve a la romántica, la divertida, la sensual, la mandona y la madura. Cuestionada sobre cuál le gusta más y cuál trata de ser en su vida diaria, responde:

“Me gusta la parte más de jefa, que está un poco en la canción ‘Juego’, la parte más sencilla, más simple, donde no traigo maquillaje, no traigo nada, estoy natural, así me gusta ser; también me gusta mucho la parte divertida, que está un poco en ‘Banana’, y la parte empoderada que se muestra en ‘Atención’”.

Quizá una que no se ve en el disco es la brasileña práctica, esa que hace que no tenga rituales antes de subir al escenario, más que escuchar las canciones, prepararse y dar lo mejor de sí. “No soy mucho de pensar, de detenerme, soy muy práctica en todo”, añade.

Larissa de Macedo Machado comenzó su carrera en 2012 con la compañía de funk carioca Furacão 2000 y temas como “Eu vou Ficar”, “Proposta”, y “Menina Má”; un año después firmó con Warner Music, logró éxito con “Meiga e Abusada” y lanzó su álbum debut. Desde entonces, su trayectoria ha ido en acenso, aunque es una profesión difícil y más aún para la mujer latina.

“Creo que es importante, porque vivimos en una industria muy difícil, a veces nosotras somos fuertes, por las cosas que tenemos que aguantar en esta industria; ver que ahora somos más mujeres, cantando fuertes, uniendo nuestra fuerza, eso es importante, para las cantantes pero también para todas las mujeres, puede ser un ejemplo, hasta para el público en general”.

Agradece a la vida por llegar a donde está, desde pequeña soñaba con ser cantante y seguirá trabajando para superase; aunque toma unos minutos para pensar que otra profesión hubiera elegido: “Si no fuera cantante hubiera querido ser psicóloga, yo soy muy buena leyendo a las personas, sabes; pero desde niña yo no me enfocaba en nada más que ser cantante”.

Kisses es el quinto álbum de Anitta y cuenta con canciones en español, inglés y portugués; el concepto fue elaborado por el director creativo Giovanni Bianco, quien se inspiró en las múltiples mujeres que viven en la artista.

La brasileña colabora con artistas de cinco países: Becky G, Ludmilla, Snoop Dogg, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marshall, Alesso, Prince Royce y Caetano Veloso. Además de que Madonna la invitó a su próximo disco, Madame X.

Sus duetos

La brasileña ha trabajado con grandes

J Balvin

En 2017, los latinos se unieron con el tema “Downtown”, que recibió algunas críticas por su letra explícitamente sexual; más tarde, la intérprete lo acompañaría en colaboraciones como “Machika”.

Becky G

“Banana” el segundo sencillo de Kisses, junto a la cantante en un tema que suma el inglés y español, una letra llena de humor y frases en doble sentido, ritmo funk y un estilo colorido.

Madonna

La joven colabora en el disco Madame X. “Faz gostoso” es el título del tema en el que la acompaña, ambas cantando en portugués; los autores son Mc Zuka, Tyoz, No Maka y Stego.

Prince Royce

En su último disco, cuenta con una participación especial de Prince Royce para su canción “Rosa”; Anitta mencionó que lo eligió por su sensualidad. El video se inspira en American Beauty.