Jussie Smollett, actor conocido por su papel protagonista en la serie Empire, tuvo que ser hospitalizado la madrugada de este martes luego de sufrir una agresión homofóbica en Chicago.

De acuerdo con información de E! News, el actor que en la serie interpreta a estrella de hip hop homosexual que lucha por ganarse el respeto de su padre, el fundador de un imperio musical, había aterrizado el lunes a última hora en la ciudad procedente de Nueva York y alrededor de las dos de la madrugada salió a la calle para acudir a un restaurante de comida rápida.

Fue en ese momento cuando dos desconocidos se le acercaron y comenzaron a increparle utilizando expresiones homófobas y racistas y preguntándole si era el gay que aparecía en la popular serie de televisión.

De acuerdo con los reportes oficiales los agresores, que llevaban puestos pasamontañas, golpearon brutalmente al actor en el rostro y el cuerpo mientras él trataba de defenderse, además de los golpes, los atacantes rociaron a Smollett, con una sustancia química y colocaron una cuerda alrededor del cuello antes de huir corriendo mientras gritaban "Este es un país MAGA". Sus palabras hacían referencia al eslogan 'Make America Great Again'.



Jussie fue trasladado al hospital Northwestern Memorial con una costilla rota. Las autoridades confirmaron los detalles del crimen y ya se inició una investigación.



Este podría no ser un hecho aislado pues hace unos días en los estudios de Fox recibieron una carta anónima dirigida a Jussie y compuesta por recortes de revista que rezaba "Vas a morir m*****n", aunque no se ha confirmado si ambos hechos están relacionados.





