Enrique Vázquez y Luis Addams Torres

La India Yuridia presenta a partir de hoy ocho funciones de su gira Es lo que hay, en el Teatro Galerías. Hasta el 25 de mayo a las 19:00 y a las 21:45 horas.

“En este show vamos a tratar otros temas que no he tratado, con temas que espero el público se identifique con ellos y llenos de mis vivencias. Espero interactuar más con ellos en esta ocasión, vamos a bailar y a cantar, haremos de todo”, dijo la comediante y agregó: “Actualmente estoy enfocado sólo en los shows, no estoy haciendo nada de televisión, ningún otro proyecto. Hay mucha gente en toda la República, que no sabe quién soy aún. Muchos piensan que voy a hablar del burrito Filemón, pero no es así".

La comediante detalló: “Seguimos celebrando el Día de las madres, y ya viene el Día del Padre, si los hombres que nada más las embarazan quieren celebrar, las mujeres que son las que están batallando, necesitamos el mes completo de celebración. Habrá sorpresas, taco de ojo y todo”.

La India Yuridia es un personaje que se filtró poco a poco en el gusto del público. La actriz además ha pasado por el teatro, la radio y en televisión en programas como Cada domingo, Pantallazo, Noches de humor con Omar, entre otros.

Originaria de Monterrey, su espectáculo se centra en defender a las mujeres y exponer la realidad de los hombres, todo ello aderezado con momentos de diversión. El origen de su personaje es curioso. Alguna vez confesó que cuando tomaba clases en la Asociación Nacional de Actores, se le ocurrió hablarle a uno de sus maestros imitando a “La India María”, sin saber que la escucharía Jesús González “Chis Chas” (QEPD), quien la descubrió y le invitó a participar en uno de sus shows. Ahí comenzó este trayecto, dándole una personalidad defensora a este acto. El Teatro Galerías se encuentra en Lapislázuli 3445. Mayor información en www.teatrogalerías.net .

