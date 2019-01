Global Quality reconoce trayectoria de Roberto López

Libertad Ampudia

Roberto López, conductor de MILENIO Tv y editor visual de Grupo MILENIO, recibió el Premio Élite de la Global Quality Foundation (GQF), en reconocimiento a su destacada labor periodística en 30 años de trayectoria.



“Me siento nervioso y emocionado; nervioso, porque siempre que le hacen a uno un reconocimiento de cuerpo presente es como si ya tuvieras un pie en el panteón, espero no sea el caso (risas). Es un reconocimiento a la trayectoria que me llena de orgullo, llevo 30 años ya en este oficio, he hecho dos o tres cositas importantes para el periodismo”, dijo en entrevista con M2.



López añadió: “El periodismo es una labor a veces un poco olvidada, un poco peligrosa en algunas zonas del país y pues nunca está de más un apapacho (...) Uno hace las cosas a partir del gusto a donde trabaja y yo le agradezco a mi casa, MILENIO, que me ha dado las facilidades en los últimos 13, ya casi 14 años, de desarrollar mi potencial y hacer lo que me gusta".



El Comité Ejecutivo de la GQF distinguió los méritos de empresarios, emprendedores, funcionarios y líderes de opinión que, a través de su trabajo y excelencia, generan un cambio que impacta de manera positiva en el entorno y, así, ponen en alto el nombre de México.



30 años de labor

En el restaurante El Lago, el licenciado Lorenzo Yáñez Obregón, embajador internacional de Global Quality Foundation, presidió la ceremonia y anunció el reconocimiento a López, no sin antes hacer un resumen de su trayectoria y elogiar su trabajo periodístico.

“Muchas gracias a la fundación, para como están las cosa y los tiempos, un apapacho nunca está de más. 30 años que no sé si han sido largos o cortos, pero han sido muy divertidos", reiteró el homenajeado al subir al estrado.

La GQF toma decisiones a partir de cuatro parámetros: trayectoria, trascendencia, influencia y proyección; además, apoya la competitividad de la empresas y organizaciones, fomenta la responsabilidad social, cultural, desarrollo sostenible y calidad educativa.

Dentro de los presentes se encontraba la conductora de Ventaneando Pati Chapoy, quien entregó el Premio Élite a la comunicadora Rosario Murrieta, quien ha estado al frente de los contenidos del programa de Tv Azteca por 21 años.

Carlos Marín, consejero editorial de Grupo MILENIO, y Álvaro Cueva, colaborador de MILENIO M2, han sido parte de las figuras reconocidas en ediciones pasadas.