En los SAG Awards, ‘ruge’ la pantera

Libertad Ampudia

El equipo de Black Panther se coronó en la 25 edición de los SAG Awards como Mejor Reparto de Película y Mejor Elenco de Dobles, durante una velada en la que los actores destacaron la importancia del Sindicato de Actores y llamaron al gremio a mantenerse unido y luchar por causas justas.



“En muchas entrevistas respondí que no sabía el impacto que tendría la película, pero sí lo que es ser joven, talentoso y negro; porque todos los que estamos aquí sabemos lo que significa que le digan a uno que no hay un papel, que tienes que ser el de abajo. Sabía que teníamos algo especial para darle al mundo, que podíamos ser seres humanos en nuestros personajes y crear un lugar que fuera ejemplo del mundo que queremos”, dijo Chadwick Boseman.



El protagonista también destacó el trabajo de sus compañeros y recordó que durante el rodaje iban a trabajar con pasión, inteligencia, determinación y disciplina.



“Necesitamos su liderazgo y contribución (…) Aunque estamos aquí para celebrar, debemos hablar de la dignidad y poder de nuestro arte, los actores merecen buenos salarios y derechos”, mencionó la presidenta del sindicato y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, Gabrielle Carteris, al tomar el micrófono. “Nuestra fuerza siempre va a radicar en nuestra unión”.



Las mejores interpretaciones femenina y masculina en un papel principal fueron para Glenn Close, por The Wife, y Rami Malek por Bohemian Rhapsody; mientras que las mejores actuaciones en un rol de apoyo se las llevaron Emily Blunt, por A Quiet Place, y Mahershala Ali, por Green Book.

Televisión

The Marvelous Mrs. Maisel se llevó tres estatuillas: la de Mejor Elenco en una Serie de Comedia y las de Mejor Interpretación Masculina y Femenina en el género, gracias a Tony Shalhoub y Rachel Brosnahan.

El Mejor Elenco en una Serie Dramática fue para This Is Us; Jason Bateman, por Ozark, y Sandra Oh, por Killing Eve, tuvieron la Mejor Actuación Masculina y Femenina en sus categorías. El Mejor Elenco de Dobles en una Serie de Tv fue para Glow.

“Un actor trabaja con máscaras y debe usarlas para un cambio positivo, quisiera que pudiéramos crear un cambio positivo sobre cuestiones sociales. Es un honor ser parte de este sindicato”, indicó Darren Criss al ganar Mejor Interpretación Masculina en una Película para Tv, por The Assassination of Gianni Versace.

En la parte femenina, la afortunada fue Patricia Arquette por Escape at Dannemora, quien pidió un pago justo para los actores; además, agradeció al abogado Robert Mueller, quien supervisa la investigación por la interferencia de Rusia en las elecciones estadunidenses de 2016. “Gracias a todos los que trabajan para asegurarnos de que tengamos soberanía”, dijo.

Premio especial

Durante la gala, el actor y director Alan Alda (M*A*S*H. y El aviador) fue reconocido por sus décadas de trabajo. “Él es valioso por mostrar a través de su labor quiénes somos y quiénes podemos ser”, subrayó Tom Hanks al presentar el premio honorífico.



“Cuando eres actor entras en la mente de los personajes y adquieres una manera de ver la vida desde otra perspectiva, nunca ha sido más sutil ver así, que ahora en nuestra cultura que está dividida; no podemos resolverlo todo, pero lo podemos intentar”, dijo.