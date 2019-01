DPA

David Gilmour anunció que realizará una subasta de más de 120 guitarras de su propia colección personal. Esta colección incluye muchas de las famosas guitarras que ha usado a lo largo de los años tanto con Pink Floyd como en solitario.



Todo lo recaudado se destinará a causas benéficas. La colección se mostrará en la sede de Christie's en Londres del 27 al 31 de marzo, y la subasta tendrá lugar en Nueva York el 20 de junio.

Por ejemplo, subasta su Black Fender Stratocaster de 1969, también conocida como The Black Strat, con la que grabó clásicos de la talla de Money, Shine on you crazy diamond y Comfortably Numb. Su precio oscilaría entre 100 mil y 150 mil dólares.







Otra guitarra a subasta es The #0001 Stratocaster, con la que grabó Another Brick In The Wall y que también podría costar entre 100 mil y 150 mil dólares.



La guitarra con la que grabó el solo de Another Brick in the Wall (Part Two), una Gibson Les Paul de 1955, también se pone a la venta por una cantidad que oscilaría los 30 mil o 50 mil dólares.







"Estas guitarras han sido muy buenas para mi y muchas de ellas me regalaron piezas de música durante los años. Las guitarras fueron hechas para ser tocadas y es mi deseo que donde quiera que terminen, sigan dando a sus dueños el regalo de la múscia", dice Gilmour en un comunicado recogido por Uncut.

Y añadió: "Subastando estas guitarras espero poder dar alguna ayuda donde realmente se necesita y a través de mi fundación benéfica hacer algo bueno en este mundo. Será doloroso verlas partir y quizás algún día tenga que comprar una o dos para tenerlas de vuelta".





LACP

​

​

​

​

​

​