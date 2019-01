Y los ganadores de los SAG Awards 2019 son....

Sandra Oh, Actriz en una serie de drama por 'Killing Eve'. (Foto: Reuters)

Darren Criss, Mejor actor en una película para TV o miniserie por 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' . (Foto: Reuters)

Patricia Arquette, Mejor actriz en una película para TV o miniserie por 'Escape From Dannemora'. (Foto: Reuters)

El premio a Mejor elenco en una serie de drama fue para 'This Is Us' en los SAG Awards. (Foto: Reuters)