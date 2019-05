‘Hedwig And The Angry Inch’, su debut glorioso en blu-ray

Ernesto Sánchez

Gracias a una recomendación de Rafa Sarmiento —entrañable amigo y entusiasta cinéfilo— el DVD de Hedwig And The Angry Inch terminó en mis manos en una caja registradora de una Virgin Megastore, que en paz descansen esas grandes tiendas que sobrevivían prácticamente por el grupo de periodistas mexicanos que cada semana cubríamos entrevistas de cine hace más de una década. “Si no te gusta, te la pago”, sentenció el hermano de Atala, mientras que yo hice lo mío con otra recomendación que hoy me arrepiento de habérsela dado. Yo no sabía nada de Hedwig excepto que Rafa era fan hardcore de las canciones que ponía en el iPod del hotel a todo volumen. Se me hacía raro que fuera una película de un transexual y que fuera casi, casi de las favoritas de un heterosexual rockero.

Al verla comprendí. El trabajo de John Cameron Mitchell es transgresor y entendí perfectamente que no fuera un gran éxito en su primera versión teatral off Broadway. No es fácil y menos para aquella época, en 2001, digerir una trama que gira alrededor de un rockstar de la Alemania comunista que para triunfar tuvo que pasar por una vaginoplastia, ser víctima de golpes y robo de canciones. Pero la historia tiene un gran sentido del humor y los temas son tan, pero tan buenos y memorables que la película logra trascender cualquier tipo de prejuicio y revalorar el trabajo parteaguas del ganador al Tony.

Después de 18 años de salir en su primer formato en video, la colección Criterion, la más importante compilación de filmes extraordinarios alrededor del mundo, lanza la primera edición en alta definición de Hedwig, con una imagen restaurada en 4K, un soundtrack remasterizado en DTS-HD 5.1, una conversación con todo el elenco y equipo creativo, y un documental sobre la historia de Hedwig. El blu-ray es zona A y está a la venta en Amazon México. Aprovechando la visita de Cameron Mitchell a la ciudad con el show que inspiró este filme y su estupenda reposición en Broadway con Neil Patrick Harris, no pierdan la oportunidad de tener esta joya entre su colección filmográfica.

VEREDICTO

10

Audio: 10

Imagen: 10

Canciones: 10

TOP 3. LAS VERSIONES DEL SOUNDTRACK DE HEDWIG

BROADWAY

Con: Neil Patrick Harris

Los arreglos modernos y la voz del actor hacen de éste, el soundtrack definitivo.

PELÍCULA

Con: John Cameron Mitchell

Lleno de energía, vale la pena acompañar el blu-ray con este disco.

OFF BROADWAY

Con: John Cameron Mitchell

La primera grabación de Hedwig es la más débil, aunque interesante.