Antonio Banderas logró una nominación a Mejor actor en una miniserie o telepelícula en los SAG Awards 2019 por su papel protagónico en Genius: Picasso.

El actor interpretó al pintor oriundo en la producción de 10 capítulos de National Geographic que causó revuelo por mostrar polémicos aspectos de la vida del artista.

Al respecto, Antonio Banderas aseguró que después de dar vida al personaje en la pantalla, se dio cuenta de que Picasso no fue un abusador, pero su problema es que no le interesaba nada que no fuera él mismo.

“Yo tengo una opinión que tal vez no es compartida por todos, pero no creo que sea un abusador, yo pienso que necesitaba del personaje femenino para renovarse, pero definitivamente no lo vi como un abusador.

"Hubo daños colaterales, sí, era un genio, pero lo más importante para él era él mismo, no le interesaba la política ni nada. Muchos personajes que conocemos son así”, indicó a su paso por la alfombra plateada de la gala de los SAG Awards 2019.

En entrevistas anteriores, Antonio Banderas aseguró que siempre había querido interpretar a Pablo Piasso.





