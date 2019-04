¿Cómo crear hoteles únicos?

Rafael Micha

Nuestra empresa se ha caracterizado por ser un portafolio de hoteles de diseño. Somos la única compañía mexicana que opera con éxito dos establecimientos en Estados Unidos: Hotel Americano en Chelsea, Nueva York, y The Robey en Chicago.

Con 19 años de experiencia, hemos sido precursores en la creación de hoteles de estilo de vida, ¿cómo lo logramos? Más que crear hoteles estéticamente de vanguardia y colaborar con despachos de diseño ídem, la filosofía de Grupo Habita es crear propiedades que tengan relevancia con su contexto específico, ya sea el edificio mismo y su esencia intrínseca; que respondan al barrio donde se encuentran, la ciudad o el destino, y primordialmente, que respeten la identidad y el menú genético propios del lugar.

No construimos hoteles, somos creadores de experiencias únicas e irrepetibles que se convierten en recuerdos y memorias para nuestros huéspedes, tal y como lo dice Carlos Couturier, socio fundador de Grupo Habita.

En nuestros hoteles emerge una comunidad en torno a ellos. Es el paradigma de lo individual frente a lo homogéneo. Preservar el carácter histórico de cada edificio, con los lineamientos y el know how de Grupo Habita, resulta en hoteles diferenciados. Lo anterior incluye la arquitectura y el diseño, así como el nombre de cada hotel; su identidad visual y gráfica; el branding y la estrategia de comunicación que los acompaña.

Estas son algunas recomendaciones para lograr un hotel único:

1. Tener una propiedad no te convierte en hotelero, tampoco contratar un decorador de primer nivel. Ser boutique (término demasiado pretencioso en la industria) no implica solo el tamaño, ni el diseño o su decoración. Los hoteles de estilo de vida son una tendencia alrededor del mundo.

2. Hay que crear experiencias éticas (socialmente responsables), sustentables, propositivas, irrepetibles y con base en criterios saludables (wellness). El hotel debe reflejar un sense of place y comunicar pertenencia a su entorno. En cada destino se debe reconocer e incorporar a la cultura local; los ingredientes y recetas típicas de la gastronomía regional, y hacer especial énfasis en la preservación de la fauna y flora, el habitad y su entorno en general.

Lo Dice “Tener una propiedad no te convierte en hotelero (...) El hotel debe reflejar un ‘sense of place’ y comunicar pertenencia a su entorno”



Hay que concebir establecimientos que sean mucho menos agresivos con el medio ambiente y que tomen en consideración sus impactos adversos. El objetivo es convertirse en referente obligado de la región y evitar el turismo ostentoso, poco sustentable y excluyente de la comunidad que lo rodea.

3. Incorporar conceptos y darle prioridad a lo sostenible y orgánico incluye la oferta gastronómica del hotel, misma que debe proponer recetas e ingredientes locales, y darle preferencia a insumos orgánicos y endémicos de la región. La tendencia en el mundo se define como locavore y pretende preparar alimentos con ingredientes nativos y con base en la máxima from farm to table.

4. Implementar estándares de servicio para garantizar la consistencia y la calidad del personal profesional. Existen diferentes paradigmas, pero los más reconocidos a nivel internacional para lograrlo son las propuestas de The Leading Hotels of the World y Small Luxury Hotels.

5. Es importante crear destinos: hoteles como experiencias, que sean motores de orgullo y aspiración para los alrededores y zona de influencia con componentes únicos y diferenciadores, como el arte, la gastronomía, la aventura y los vinos.

6. Para ser exitoso no hay que sacrificar funcionalidad, calidad o consistencia en el servicio; la prioridad debe ser el viajero. En ese sentido, Grupo Habita busca que el viajero se convierta de inmediato en local a su llegada.

7. Ser mentores de la industria con su personal y comunidad. Atraer y retener al talento, pero dejarlo crecer y convertirse en incubadoras de la comunidad.

Mini CV Rafael Micha es responsable de relaciones públicas, marketing y VIPs para las 12 propiedades del grupo en México y Estados Unidos.



​

​

​