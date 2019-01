Palencia admite fallas en el accionar de Lobos

Édgar González

Después de su segundo traspié a la hebra, el técnico de los Lobos BUAP, Juan Francisco Palencia, admitió que su escuadra ha caído por momentos en la soberbia y relajación que a ellos han costado dos saldos en contra, de ahí que deberá trabajar en pronto retomar el buen camino, a sabiendas de que requieren de todo su esfuerzo para mantener la categoría en Primera División.



"El equipo sabe perfectamente a qué juega, sabe perfectamente lo que se está jugando, pero por momentos al tener una racha importante y dos partidos ganados, creo que sí caímos en cierta relajación, cierta soberbia y creo que no en todo el partido, pero sí en unos lapsos del partido aparecen, eso es lo que más me preocupa. El equipo va a mantener la categoría, vamos a luchar para ello, vamos a seguir compitiendo para ello, yo confío mucho en los jugadores que podemos hacerlo".



A decir el timonel licántropo, el error cometido por sus dirigidos fue el no haber respetado la lógica en el accionar que se venía mostrando en los anteriores encuentros, ya que se buscó improvisar y recurrir a situaciones que no se habían ensayado, lo que a la postre se vio reflejado ya con sendos descalabros.



"El equipo compitió hasta cierto momento, pero después no empezamos a jugar lógico, ahí creo que fue donde cambió todo, el segundo y tercer gol caen por dos pérdidas de nosotros de espaldas, es donde me refiero que no se jugó lógico. En algunas partes competimos bastante bien, tuvimos la pelota, intentamos jugar pero eso no basta, debemos ser más contundentes y tener un equilibrio y jugar lógico cuando se debe, debemos tener un criterio mucho más amplio para jugar lógico, es lo que me tiene un poco más molesto, que no jugamos lógico por momentos".



En ese sentido, Palencia Hernández fue enfático al señalar que su escuadra no lo dejó nada satisfecho, no tanto por el resultado adverso a manos del Atlas, sino por la forma en cómo se fueron desarrollando las cosas a favor del rival, situación de la que deberán pronto aprender para corregir y mejorar notoriamente en su siguiente cotejo.



"Jugamos con mucha displicencia, perdimos muchísimas pelotas muy fáciles, muchísimas pelotas de espaldas, queríamos voltearnos, no jugamos un juego lógico y perdimos muchas pelotas, nos contragolpearon muy bien, se encontraron con sus oportunidades de gol y las capitalizaron, Atlas hizo lo suficiente para ser muy contundente, pero mi equipo no me gustó la forma de no jugar lógico", apuntó.



Ahora, Lobos trabajará con el doble reto de encarar a media semana un duelo crucial en Copa MX ante Veracruz en casa, para así detallar el choque que también los espera en su guarida el fin de semana en contra de los Tuzos del Pachuca.





ARP